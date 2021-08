Najboljši recepti za odlične poletne pice

Pica je jed iz kvašenega testa, na katerega naložimo različne obloge in vse skupaj spečemo v peči(ci). Navadno jo prepoznamo po stopljenem siru prek šunke in paradižnika, čeprav pice še zdaleč niso le takšne. Menda je bila prva klasična neapeljska pica brez paradižnika, le z oljčnim oljem, sirom in začimbami. Danes obstaja toliko vrst, da jih ni mogoče prešteti. Če jo delamo doma, so na njej pogosto ostanki hrane iz hladilnika, in tako je znova drugačna, današnja denimo št. 13062010. Pravi poznavalci sicer priznavajo le eno samo, torej tisto, na kateri je testo premazano z oljem in obloženo s paradižnikom. Mi, ki smo bolj popustljivi, pa k tej (preprosti) pici dodajmo šunko in sir ter jo denimo poimenujmo pica klasika.Recepti vas čakajo na Odprti kuhinji.