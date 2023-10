Najboljši namigi za pripravo kostanja

Že kmalu bo ob poznih popoldnevih hladne ulice preplavil tisti značilni vonj jeseni – vonj po kostanju.

Pripravimo ga lahko na več načinov: nekateri ga kuhajo v vodi, drugi ga pečejo v posodi, pečici, na žaru ali celo v opekaču za sendviče, električni posodi za peko pice … Kako pa ga pripraviti, da ga bomo čim lažje olupili?

• Ne pecite povsem sveže nabranega kostanja, pustite ga ležati vsaj tri dni. Ker se bo rahlo izsušil, bo tudi lupina lepše odstopila.

• Pecite ga na čim bolj razgreti površini – tako bo lupina hitreje popokala.

• Dobro ga narežite – nekateri ga prebadajo z vilicami, drugi zarežejo križec, a kostanj se bo najbolje lupil, če ga prečno zarežemo po obeh straneh. Plodovi, ki jih zlahka stisnemo s prsti, niso primerni za peko. Pred peko narezan kostanj še operemo v vodi – da preprečimo zoglenelost in omehčamo lupine. Temperaturo nastavite na vsaj 200 stopinj in pecite 15 minut.

Če kupite še nezrele plodove kakija, bodo brez težav dozoreli pri sobni temperaturi, zorenje pa lahko pospešite, če jih shranite v zaprto posodo skupaj z jabolki. Še boljši učinek boste dosegli, če kakije skupaj z jabolki postavite v papirnato vrečko. Kakiji naj bi hitreje dozoreli tudi, če jih čez noč postavimo v zamrzovalnik.

Dozorevanje pa boste upočasnili, če boste sadeže hranili v hladni kleti in jo večkrat prezračili. V hladilniku bo v zaprti posodi počakal tudi do dva meseca.

Sicer pa boste kaki lahko uživali vso zimo tudi, če ga posušite. Še trde plodove narežete na pol centimetra debele kolobarje in ga sušite v električnem sušilniku okoli 12 ur, v pečici (na 50-60 stopinj) pa še malo dlje. Ker se pri sušenju kaki rad prilepi na pladenj ali pekač, je priporočljivo, da še vročega poberete iz sušilca in ohladite, nato pa shranite v zaprti posodi.

Pečeni jajčevci z mletim mesom

Sestavine za 4 osebe:

• 4 podolgovati jajčevci

• oljčno olje

• 1 čebula

• 1 korenček

• 1 manjše steblo zelene

• 2 stroka česna

• voda

• lovorjev list

• origano

• sol, poper

• 4 žlice naribanega sira

• drobnjak

• žlica balzamičnega kisa

• 1 žlica paradižnikovega koncentrata

• 400 gramov paradižnikov v koščkih

• 500 gramov mešanega mletega mesa Anton

Priprava:

Pečico segrejemo na 180°C. Jajčevce po dolgem prerežemo, z žlico izdolbemo sredico in jih posolimo in premažemo z oljčnim oljem. Postavimo jih na s peki papirjem obložen pekač, pokrijemo z alu folijo in pri 180°C pečemo približno 30 minut, dokler se ne omehčajo. Zadnjih 10 minut peke lahko jajčevce odkrijemo, da se rahlo zapečejo. Mešano mleto meso Anton vzamemo iz embalaže, začinimo s soljo in poprom ter dobro premešamo. V ponvi segrejemo žlico olja in na njem prepražimo meso, da porjavi in se zapeče. Ko je pečeno, ga vzamemo iz ponve, v isto ponev pa stresemo sesekljane ostanke mesa jajčevcev in jih podušimo, da se zmehčajo, nato jih vzamemo iz ponve. V ponev stresemo sesekljano čebulo, jo popražimo, da postekleni, nato dodamo na drobno narezano zeleno, korenček in sesekljan česen. Vse skupaj popražimo, nato v ponev dodamo še paradižnikov koncentrat, vrnemo popraženo meso in meso jajčevcev, dodamo lovorjev list, žlico balzamičnega kisa, origano, začinimo s soljo in poprom ter zalijemo s paradižniki in kancem vode. Na nizkem ognju počasi kuhamo 20-30 minut, da se okusi prepletejo. Ko je omaka nared, odstranimo lovorjev list. Pečene jajčevce nadevamo z mesno omako, povrh posujemo še nariban sir in vrnemo v pečico za še 5-10 minut, da se sir stopi in zapeče. Polnjene jajčevce ponudimo s prilogo, kot je kuhan kuskus in sveža solata.

