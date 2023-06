Najboljši hrustljav krompir iz pečice

Vsakdo se je že srečal s peko domačega krompirja, ki ni uspel po naših željah – njegova skorjica je bila usnjata, robovi skoraj črni, notranjost tudi votla, hrustljavi pa so bili le najbolj zažgani kosi. Tak rezultat čaka vsakega, ki pristopi preveč naivno in gomolje le nareže, naolji in vrže v pečico. Nikakor pa pot do najboljšega hrustljavega krompirja ni trnova.

Več na Odprti kuhinji.