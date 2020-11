Najboljši chefi za vašo domačo mizo

Marko Pavčnik FOTO: Uroš Hočevar

Gostilne in restavracije so zaprte, chefi pa ustvarjajo naprej! Že med prvim zaprtjem države jih je veliko dobrodelno kuhalo za tiste, ki so bili najbolj obremenjeni v boju s koronavirusom, tudi v drugem valu pa kuhajo za domov. Ker ne morete k njim, chefi pridejo k vam. Tako denimoiz restavracije Pavus na gradu Tabor Laško ob petkih in sobotah (večja naročila dostavljajo tudi druge dni) poskrbi, da se vaša domača jedilna miza spremeni v mizico, pogrni se.Vse, kar morate storiti, je, da naročite njihov paket (lahko priložijo tudi vino), potem pa v zavetju svojega doma uživate kot v vrhunski restavraciji. Za okuse tradicije pri vas doma poskrbi tudi gorenjski chefiz Vile Podvin. Mimogrede: ste že poskusili njegovo gorenjsko klobaso s tepko ali pa čokoladne tepke? Njami! Če pa si želite izpopolniti svoje kuharsko znanje, že to soboto lahko s Štefelinom kuhate tudi prek zooma.Chefiz ljubljanske restavracije Strelec ob petkih in sobotah pripravlja 3- ali 4-hodno večerjo, ki jo doma le dokončate. V elegantno zapakiranem paketu ne bo manjkal niti domač kruh, na katerega namažete njihovo slastno dimljeno maslo, na voljo je tudi vegetarijanski meni. Priložili bodo še navodila, kako jedi pogrejete oziroma dokončate in postrežete, če bi radi kdaj te okuse poustvarili, pa so na voljo tudi recepti.