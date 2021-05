Najboljše so z domačega vrta

Oblite s čokolado so prava poslastica.FOTO: Bhofack2/Getty Images

Že nekaj časa lahko kupimo lepo zapakirane uvožene sadeže, a prava sezona se šele začenja.

Jagode so eden tistih sadežev, ki premamijo že s svojim prelepim videzom in slastnim vonjem, kaj šele z okusom, ko zagrizemo v sočne in sladke sadeže. Nekoč so bile izrazito sezonsko sadje, ki je na vrtu rodilo kakšen mesec, z novimi, večkrat rodnimi sortami pa se je ta čas raztegnil od pomladi na vse poletje.Ampak najbolj navdušujejo na začetku sezone, ko drugega domačega sadja skoraj ni in smo že malce naveličani lanskih jabolk. Ker so bogate z vitamini in minerali, so tudi z vidika zdravja dobra izbira. Seveda pa, žal, nosijo v sebi tudi past, saj so tiste, pridelane v velikih nasadih, praviloma obdelane s fitofarmacevtskimi sredstvi. Najboljše so zato jagode z domačega vrta, kjer morda na videz niso tako bohotne in lepe, a vemo, da jih nismo škropili. Sicer pa jih je najbolje kupiti iz preverjene ekološke pridelave.Uživamo jih pripravljene na različne načine, presne ali toplotno obdelane, seveda pa so najboljše sveže, pravkar obrane. Ker so zelo aromatične in sladke, ne potrebujejo spremljave, seveda pa jih lahko obogatimo. Imenitne so sveže, namočene v stopljeno čokolado ali stepeno smetano, zelo sladkosnedi jim dodajajo sladkor. Ko niso več povsem sveže in brezhibnega videza, jih zmeljemo in dodamo v smuti ali različne napitke, na primer tiste z jogurtom ali mlekom. Dodajamo jih svežemu siru oziroma skuti, z vilicami zmečkane pa zmešamo s kislo smetano.Zraven postrežemo kos črnega kruha. Morda se zdi komu nenavadna kombinacija, a je prav imenitna malica, ki se ohlajena še posebej dobro prileže v poletnih dneh. Narezane na koščke z drugim sadjem jih zmešamo v sadno solato, ki jo osvežimo z limonovim sokom, za odrasle pa se vanjo prileže tudi šilce konjaka ali druge žgane pijače. In če smo že pri alkoholu, dobro hlajene jagode si privoščimo s kozarcem penine, angleški in drugi aristokrati, ki prisegajo na to kombinacijo, že vedo, zakaj. Vendar pri tem pazimo, katero penino postrežemo, biti mora slajša ali polsuha, saj s suhim vinom jagode ne bodo razvile sicer značilne harmonije.S svežimi sadeži tudi okrasimo različne sladice, na primer kreme, torte in drugo. Uuporabljamo jih za pripravo različnih krem in strjenk ter kot nadev za torte in druga peciva, tudi kot žele. Če jih imamo v izobilju, jih skuhamo v imenitno marmelado, slasten pa je tudi jagodni sladoled.