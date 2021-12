Najboljše so v družbi kislega zelja

Krvavice so ena od jedi, ki jih pozimi redno uvrščamo na tradicionalni jedilnik. Z obvezno spremljavo kislega zelja, lahko tudi repe, zraven spada krompir v kosih. Krvavice so zimska jed, saj so jih nekoč pripravili na kolinah, ki so bile v tem času, in ker niso obstojne, jih je bilo treba porabiti, dokler je bilo mrzlo. Danes jih lahko kupimo kadar koli, lahko jih zamrznemo, tako da so na voljo vse leto, a kljub temu so na mizi največkrat pozimi. Tradicionalne krvavice so sveže klobase, pripravljene iz svinjske glave, drobovine, kaše ter krvi, po novejših receptih poleg kaše dodajajo riž. Maso pripravijo tako, da riž in kašo skuhajo, drobovino in dele glave obarijo in narežejo ali zmeljejo, kri pa spečejo. Vse skupaj začinijo in dobro premešajo. Maso polnijo v svinjska ali goveja čreva, oblikujejo v klobase in na koncu v parih zašpilijo. Tako pripravljene krvavice je treba še obariti oziroma na hitro skuhati. Potem jih le še spečemo v pečici ali v ponvi na štedilniku, pred pečenjem jih pokapljamo z oljem, da se bodo lepše hrustljavo zapekle. Pri pečenju pazimo, da ne počijo, zato jih najprej pečemo pri nižji temperaturi, vmes jih obrnemo in na koncu zvišamo temperaturo. Temu osnovnemu receptu lahko odvzamemo kri, v tem primeru namesto o krvavicah govorimo o kašnicah, sicer pa je priprava enaka.

Najpogosteje uporabimo ajdovo kašo, na Štajerskem so bile nekoč posebna specialiteta kašnice s proseno kašo, ki so nekoliko sladkastega okusa, pripravljene so brez krvi. Tudi ajdove so lahko brez krvi. Krvavice kupujemo sproti, lahko pa si naredimo zalogo, zlasti če kupimo domače: brez skrbi jih namreč lahko zamrznemo in jih tako hranimo nekaj mesecev. Zamrznemo vsako posebej in jih potem damo v skupno vrečko, tako se ne bodo sprijele in jih bomo lahko jemali ven, kolikor jih potrebujemo. Zamrznjenih pred pečenjem ni treba odtajati. Najboljše so hrustljavo zapečene in vroče, če nam ostanejo, jih lahko pogrejemo v pečici, ponvi ali v mikrovalovki; hladne narežemo na kolobarje in popečemo v ponvi, lahko ponudimo tudi hladne. Režemo lahko le takšne, ki so dovolj kompaktne, da ne bodo razpadle.