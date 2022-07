Najbolj zdravi sladki prigrizki

Če ste kot večina ljudi, verjetno jeste in pijete več sladkorja, kot se zavedate. To je zato, ker je dodan tako številnim živilom in pijačam.

Dodan sladkor prispeva kalorije, ne pa tudi hranilnih snovi. Nekateri dokazi povezujejo sladkorje z debelostjo, sladkorno boleznijo in srčnimi boleznimi, vendar povezava ni povsem jasna.

Na sloviti ameriški kliniki Mayo so zapisali nekaj dejstev o sladkorju. Vsi sladkorji, naravni ali predelani, so vrsta enostavnih ogljikovih hidratov, ki jih vaše telo uporablja za energijo. Sadje, zelenjava in mlečni izdelki naravno vsebujejo sladkor. Preberite na Polet.si