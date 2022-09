Najbolj zdrava hrana

Prehrana mora biti zdrava in uravnotežena, poudarjajo nutricionisti, a kakšna je to, se sprašujejo mnogi. Na vprašanje so odgovorili prav nutricionisti, in sicer v deseti anketi Trendi v prehrani, ki sta jo opravila Pollock Communications in Today's Dietitian. Prvo mesto so strokovnjaki dodelili fermentirani hrani, kot je denimo jogurt, in sicer zaradi krepitve imunskega sistema ter dobrobiti za črevesje.

Če jogurt pomešamo z jagodičjem, dobimo imeniten in zdrav posladek. FOTO: Ridofranz, Getty Images

Prehrana, bogata s fermentiranimi živili, namreč povečuje raznolikost črevesnega mikrobioma in obenem izboljšuje ter krepi imunski odgovor, sporočajo raziskovalci z medicinske fakultete Stanford. Na drugo mesto so uvrstili borovnice; majhne, a močne modre kroglice so izvrsten vir antioksidantov, ki pomagajo ščititi celice pred škodo, ki jo povzročajo prosti radikali, in tako lahko pomagajo nižati tveganje za nastanek raka, bolezni srca in ožilja ter druga stanja. Poleg tega so antioksidanti pomembni za rast las, močne nohte in zdravo kožo.

Kvinoja naj bo večkrat na krožniku. FOTO: Julia_sudnitskaya, Getty Images

Imate radi semena? Super! Semena čija ali konopljina, denimo, imajo visoko hranilno vrednost, vsebujejo obilo antioksidantov, mineralov, vlaknin, tudi maščobnih kislin omega 3. Po študiji iz leta 2016 imajo antioksidanti iz semen čija zaščitno delovanje, zlasti za jetra in srce, ščitili naj bi tudi pred nastankom rakavih obolenj. Semena čija so dober vir kalcija, fosforja, magnezija, torej varujejo tudi kosti.

Semena čija imajo visoko hranilno vrednost. FOTO: Karisssa, Getty Images

Jagode acai so naslednje na seznamu, bogate so z antioksidanti in lahko dvignejo raven dobrega holesterola, po raziskavi, opravljeni leta 2014, lahko obvarujejo možgane pred prezgodnjim staranjem. Tudi avokado so izbrali nutricionisti: je izvrsten vir maščob, zdravih za srce, antioksidantov in drugih hranil, ki nižajo slabi holesterol, pomagajo pri negi kože, zdravju kosti in oči ...

Zeleni čaj je priljubljen napitek že stoletja, znan je po protivnetnih vsebnostih, krepi imunski sistem, študije kažejo, da lahko pospeši izgorevanje maščob in pospeši metabolizem. Tudi oreške so uvrstili na seznam, saj so odličen vir beljakovin, vlaknin in drugih hranil. Vemo, kako zelo zdravi so orehi, privoščiti pa bi si morali tudi pistacije, saj so polne antioksidantov in krepijo zdravje oči ter pomagajo preprečevati bolezni srca.

Listnati ohrovt vsebuje vitamine A, C, K in je dober vir prehranskih vlaknin.

Borovnice so močan vir antioksidantov. FOTO: Ivannag82, Getty Images

Nikakor ne moremo mimo žit, kot sta amarant in kvinoja: vsebujejo obilo vlaknin in devet esencialnih aminokislin, so soliden vir vitaminov B6 in C. Listnata zelenjava, kot sta špinača in listnati ohrovt, sta imeniten vir beljakovin in flavonoidov, ki lahko preprečijo poškodbe prostih radikalov, tudi vnetja. Vsebuje vitamina A in C, znanstveno je dokazano, da niža krvni tlak in tveganje za nastanek bolezni srca.