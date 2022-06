Najsočnejši biskvit na svetu, ki bo zaznamoval to poletje

Tudi kolač tres leches prihaja iz vročih krajev, zato lahko verjamete, da se bo v teh dneh nadvse prilegel in da z njim ne bo preveč dela. Ime peciva pomeni trojno mleko. V njem so namreč tri njegova stanja – sveže, kondenzirano in spremenjeno v sladko smetano. Lahko si predstavljate, kako nežen in kremast je!

Več na Odprti kuhinji.