Najbolj priljubljeni so avstralski

Makadamija je visokoraslo zimzeleno drevo, ki pri nas ni znano, saj je občutljivo za mraz. Njegova domovina je Avstralija, danes pa je največja pridelovalka Južna Afrika, gojijo ga tudi na Havajih. V višino zraste do petnajst metrov in oblikuje široko krošnjo, zaradi čudovitih cvetov bele in roza barve, v katere se odene na pomlad, pa so ga sprva gojili kot okrasno drevo.

Večina med nami drevesa makadamija sicer ne pozna, zato pa lahko v številnih naših trgovinah kupimo plod, to so okroglasti oreški, ki spominjajo na večje lešnike. V lupini se skriva okusno bledo rumeno jedro, ki je pravi vir koristnih snovi, od maščobnih kislin omega-3 do vrste vitaminov in mineralov, tudi beljakovin. Med vitamini izstopajo skupine B in vitamin E, od mineralov pa kalij, kalcij, magnezij in fosfor. Ker so izredno hranljivi, so primerni za športnike, pomembno pa je vedeti, da so tudi zelo kalorični, zato jih uživamo zmerno.

Podobni so lešnikom, treti pa jih je precej težje, saj je njihova lupina trša. FOTO: Kiara Bloom/Getty Images

Pri nas so na voljo predvsem jedrca, ki so v primerjavi z orehi precej dražja. Medtem ko kilogram slednjih dobimo za okoli petnajst evrov, se cene makadamij gibljejo okoli trideset evrov za kilogram. Uživamo jih za vmesni prigrizek, pest jedrc bo več kot dovolj, dodajamo jih številnim jedem, podobno kot druge oreške. Grobo mlete ali narezane dodajamo kosmičem ali smutijem ali jih zmešamo v jogurt. Podobno kot iz arašidov pripravimo namaz, namesto pinjol jih zmeljemo v pesto.

Nasekljane ali mlete dodajamo tudi v maso za piškote, kolače ali torte, uporabimo jih tudi za okrasitev. Prijetno dopolnijo okus sveže mešane solate, potresemo jih lahko tudi po rižoti ali vmešamo v različne mesne ali zelenjavne omake.

Nekoč so ga gojili v okrasne namene.

Iz makadamijevih jedrc pridobivajo tudi olje, ki ga uporabljamo v prehrani in kozmetiki, saj ima blagodejne učinke na kožo. Je rumenkaste barve, brez izrazitega vonja, ima pa značilen okus po oreških. Prodajajo ga v manjših stekleničkah, pri uporabi bodimo varčni, saj je cena precej visoka. Za 2,5 dl je treba odšteti tudi 15 evrov. Dobro preverimo kakovost, olje mora biti hladno stiskano. Tako ga tudi uporabljamo, namreč hladno, predvsem v solatah, z njim pa obogatimo še druge jedi, na primer različne hladne namaze in omake.