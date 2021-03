Najbolj priljubljena sladka pregreha

Kakovostna temna čokolada je, v zmerni količini, nadvse koristna. FOTO: Vadimguzhva/Getty Images

Mlečna, temna ali bela, vsaka ima svoje oboževalce. FOTO: Karandaev/Getty Images

Starejše in srednje generacije se še spomnijo časov, ko smo na naših trgovskih policah našli zgolj eno vrsto domače čokolade in morda še katero tujo znamko, pa znamenite sladkorne plošče, ki so na to dobroto zgolj spominjale. Ti časi so mimo in današnji ljubitelji čokolade lahko uživajo v neskončnem številu različic oblik, tekstur, barv in okusov.Če smo pred leti prisegali na mlečno, je zdaj vse bolj cenjena in priljubljena temna, zveste oboževalce ima tudi bela. Med seboj se te vrste razlikujejo predvsem po vsebnosti kakava. Osnova za čokolado je kakavova pasta, iz katere pridobijo kakavovo maslo in trdno kakavovo pogačo, ki jo zmeljejo v prah. Različne kombinacije teh sestavin dajo različne čokolade. Mlečna vsebuje najmanj kakavove paste, med 20 in 35 odstotki, večji je delež, bolj je kakovostna. Temu dodajajo kondenzirano mleko ali mleko v prahu, sladkor in druga sladila ali arome. Kadar je v čokoladi več kot 35 odstotkov kakavovih delov, govorimo o temni čokoladi, delež kakava pa je lahko celo do 100-odstoten. Z višanjem deleža kakava in nižanjem sladkorja se okus močno spreminja, saj postaja vse bolj grenka. Bela ne vsebuje kakavove paste, ki daje značilno rjavo barvo, temveč le kakavovo maslo, pa seveda sladkor, mleko v prahu in arome. Omenimo še jedilno, ta je narejena iz čiste kakavove mase, ki nastane pri mletju kakavovih zrn, uporabljamo pa jo predvsem za kuhanje oziroma peko. Za pripravo sladic uporabljamo tudi čokoladni preliv ali kuverturo, ki je hitro topljiva in mazljiva.V kuhinji lahko uporabimo vse vrste čokolad, poleg jedilne mlečno, temno in belo. Če recept zahteva, da jo raztopimo, je to najbolje narediti v vodni kopeli, to pomeni, da jo damo v posodo, to pa postavimo nad vrelo vodo in med mešanjem topimo. Na ta način pripravimo čokoladne kreme, prelive in namaze, ki se pozneje do določene mere strdijo. Če jim primešamo druge sestavine, na primer smetano, bo ostala mehkejša. V nekatera peciva, kot je na primer priljubljeni domači prijatelj iz biskvita, dodajamo na kocke narezano jedilno čokolado, ki se med peko sicer zmehča, a se pozneje strdi, tako da med uživanjem peciva zagrizemo v trdne koščke.