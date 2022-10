Naj tünko je pripravil Janko Kodila

Na Miholovem sejmu v Veržeju dajejo vsako leto vse večji poudarek kulinarični ponudbi, med katero je najpomembnejša lokalna hrana. Eden najprepoznavnejših izdelkov Prlekije je prleška tünka, ki se lahko ponaša z evropsko zaščito geografske označbe. To pomeni, da se lahko izdeluje le na določenem geografskem območju in da lahko poimenovanje izdelka prleška tünka uporabljajo le certificirani proizvajalci. Nosilec zaščite je Društvo za promocijo in zaščito prleških dobrot.

Razglasitev rezultatov v kategoriji certificiranih proizvajalcev.

Ocenjevanje je potekalo v Zavodu Marianum Veržej. Komisija se je dela lotila po pravilniku o ocenjevanju mesnih izdelkov za prleško tünko, kar pomeni, da so bili tudi vzorci necertificiranih proizvajalcev ocenjeni po enakih kriterijih kot certificirani izdelki. Ocenjevali so v dveh kategorijah, in sicer tržnih proizvajalcev in netržnih, ljubiteljskih izdelovalcev.

Prireditev je bila dobro obiskana.

Komisija, v kateri so bile predsednica Irena Kos iz KGZ Celje ter članici Slavica Strelec KGZ Ptuj in Ivanka Donko, je bila na koncu enotnega mnenja, da so bili vsi vzorci zelo dobri, odločale pa so malenkosti, ki jih v tehnološkem procesu lahko odpravijo. Med drugim je bila lahko tünka presuha, drobljiva, rahlo presoljena, prisotnost rahle žarkosti, izstopajoči vonj po dimu, neizkrvavljenost. To so bile ugotovitve pri mesu, vse zaseke pa so bile zelo dobre. Tovrstna ocenjevanja pa so namenjena prav temu, da se odkrivajo te male napake in jih poskušajo proizvajalci odpravljati. Za pripravo kakovostnega mesa v zaseki oziroma prleške tünke sta potrebni znanje in upoštevanje vseh korakov v tehnološkem postopku – od vzreje prašiča, zakola, ohlajenosti mesa, upoštevanja temperatur, obdelave slanine, soljenja, dimljenja ter priprave in zorenja v zaseki.

Vsi vzorci so bili zelo dobri, odločale so malenkosti.

Najvišjo oceno na letošnjem ocenjevanju in s tem naziv naj tünka 2022 je dosegel izdelek proizvajalca Janka Kodile iz Markišavcev, dobil je vseh 20 točk.