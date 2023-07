Česen: naj nas ne odvrne njegov ostri vonj

Česen ima, podobno kot čebula, zelo pomembno vlogo v mnogih slanih jedeh, z njim začinimo vse vrste mesa, rib, zelenjave, dodajamo ga juham, enolončnicam, solatam, nepogrešljiv je v marinadah, s katerimi začinimo meso ali ribe. Surov je izrazito močnega, ostrega okusa in, resnici na ljubo, precej neprijetnega vonja, zato je pri marsikaterem jedcu v nemilosti. Bojda je prepovedan na angleškem dvoru, zagotovo pa je precej neuvidevno, če se ga najemo pred takšnim ali drugačnim bližnjim druženjem. Seveda to ne pomeni, da bi se mu morali odreči, precej pomaga, če po zaužitju česna prežvečimo vejico svežega peteršilja in si potem temeljito speremo usta ter umijemo zobe. Mnogim je okus preoster, a ga seveda ni treba uživati svežega. Jedem ga dodajamo pred toplotno obdelavo, tako da se zraven kuha, peče ali duši. Izgubi ostrino, kljub temu pa da jedi poseben okus.

Hranimo ga v hladnem, zračnem prostoru, vendar raje ne v hladilniku. Če ga kupujemo in nimamo kleti, ga je bolje kupovati sproti.

Odlično se poda v jogurte z zelenjavo, na primer kumarami. FOTO: Marenwischnewski/Getty Images

Sicer je česen sorodnik čebule, oba spadata v družino lilijevk, vendar v nasprotju s čebulo razvije glavico, sestavljeno iz strokov. Vsak od njih je v svojem ovoju. Olupimo ga tik pred uporabo. Stroke lahko uporabimo cele, narezane, sesekljane ali strte, odvisno od jedi. Če pripravljamo marinado, ga bomo strli ali sesekljali, prav tako, če ga na hitro podušimo. Pazimo, da ne bo temperatura maščobe previsoka, saj česen skorajda v trenutku porjavi ali se celo zažge. Večje kose mesa za pečenje, na primer rebra, s česnom začinimo tako, da v meso z ostrim nožem naredimo centimeter ali dva globoke zareze in vanje potisnemo rezine česna, zraven lahko tudi lovorjev list. Tako bo okus bolje prodrl v meso, hkrati pa s tem preprečimo, da bi se česen med pečenjem zažgal.

Sveže strtega zmešamo v jogurt ali skuto, dodamo sesekljana zelišča in zelenjavo ter dobimo odličen osvežujoč namaz ali napitek. Dodajamo ga v enolončnice ali juhe, pa v rižote, omake in podobno. Lahko dodamo kar cele stroke, a ker marsikoga cel kuhan česen v jedi moti, ga odstranimo, preden jo postrežemo, lahko pa ga tudi zmečkamo z vilicami in vmešamo v jed.