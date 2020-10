Naj iz kuhinje zadiši jabolčna pogača (RECEPT)

Potrebujemo:

1 kocka svežega ali 1 vrečka suhega kvasa Fala

1 vrečka kislega testa Fala

350 g gladke in 350 g ostre moke

340 g kisle smetane

80 g mleka

80 g masla

70 g sladkorja

4 rumenjaki

2 žlički soli

Nadev:

1 kg očiščenih jabolk

150 g masla

150 g sladkorja

cimet

In še:

1 jajce za premaz



V posodo odmerimo sol, moko, primešamo kislo testo Fala, v mleku raztopljeni kvas Fala in dodamo preostale sestavine brez masla. Med počasnim mešanjem postopno dodajamo zmehčano maslo. Zadnjih deset minut mešamo na najvišji hitrosti, da postane testo gladko. Posodo pokrijemo in damo testo na toplo vzhajat.



Medtem olupimo jabolka in jih naribamo. Zmehčano maslo zmešamo s sladkorjem.



Vzhajano testo stresemo na pult, ga pregnetemo in pustimo nekaj minut počivati. Potem ga razvaljamo na pravokotnik, premažemo s sladkim maslom, razporedimo naribana jabolka in začinimo s cimetom. Zvijemo ga v zavitek, tega pa razrežemo na širše rezine. Na sredino okroglega modela pokončno položimo od dve do štiri rezine, preostale pa zložimo ob zunanjem robu, tako da vsaka naslednja delno prekriva predhodno. Zapolnimo cel model. Pogačo pustimo na toplem vzhajati.



Nazadnje jo premažemo s stepenim jajcem in posujemo s termo stabilnim sladkorjem. Pečemo pri 175 °C približno 45 minut, da se lepo obarva.