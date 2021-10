Recept: nadevane čajote

Za 4 osebe:

4 čajote

1 čebula

3 ali 4 stroki česna

200 g mletega mesa

100 g slanine

200 parmezana

1 žlico ostre rdeče paprike

sol, poper, olje, kumina

Čebulo in česen olupimo in sesekljamo. Čajote očistimo in po dolgem prerežemo. Odstranimo koščice, izdolbemo meso in ga pretlačimo. V kozici segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo. Dodamo česen, in ko ta zadiši, še meso. Med mešanjem pražimo dobrih deset minut. Solimo in popramo, dodamo meso čajote, mleto papriko in kumino ter premešamo. Dušimo še deset minut oziroma toliko, da tekočina izpari. Medtem na kocke narežemo slanino in jo popečemo na olju. Poberemo jo iz maščobe, stresemo k mesu, premešamo in ohladimo. Z nadevom napolnimo polovice čajot, potresemo z naribanim parmezanom in slabe pol ure pečemo na 180 stopinjah Celzija.