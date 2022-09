Nada Zupan: žganci iz koruze trdinke (FOTO)

Ker so narejeni iz koruze sorte trdinka – ta ima pisana zrna, ki vlečejo na rdečkasto barvo, in je značilna za Bohinjski kot. Zato ne čudi, da Nada Zupan, ki poletja preživlja na Pokljuki, poleg ajdovih pripravi še krasne žgance iz bohinjske koruze trdinke. Takšne obožujejo domači in tuji gostje, ki v teh dneh obiščejo sirarno na planini Zajavornik, kjer jim poleg odličnega domačega kislega mleka in žgancev ponudijo še domač sir, albuminsko skuto in kislo mleko.

»Zadišati mora,« pravi Nada Zupan.

Našteto v mali pokljuški sirarni, ki sodi pod okrilje Agrarne skupnosti Gorjuše - Nomenj in je ena od postojank na bohinjski turistični sirarski poti, pripravi sirar Janez Velikanje, medtem ko Nada Zupan postreže same domače dobrote.

Žgance preložimo v lončene posodice in zabelimo z ocvirki.

Posebnost žgancev z Zajavornika je ta, da so pripravljeni na suho, torej tako, da moko najprej prepraži, nato pa zraven dolije osoljen krop. »Tako me je učila mama in tako jih delam,« pojasni sogovornica o koroškem načinu priprave žgancev, medtem ko v osrčju Triglavskega narodnega parka ekipi otrok, ki so se tod mudili na poletnem taboru TNP, postreže same domače dobrote!

V lonček pristavimo vodo, jo zavremo in solimo. V drugo, nižjo in večjo posodo (najboljše za kuhanje žgancev so črne emajlirane) vsujemo moko, pristavimo jo na srednje visok ogenj. V roke vzamemo leseno kuhalnico in nenehno mešamo približno 10 minut, da se moka ne zasmodi. Kako vemo, kdaj je prepražena? »Zadišati mora,« pravi Nada Zupan, ob čemer lahko dodamo, da dobra kuharica pravi čas določi tudi po videzu moke – ko je ta bolj sipka, nekako suha, je prepražena. Ko se to zgodi, posodo odstavimo. Zdaj v roke vzamemo vilice z dvema rogljema, tiste za delanje žgancev. Med moko, ki jo mešamo s takšnimi vilicami, počasi vlivamo soljen vrel krop. Ko se nam zdi, da so žganci narejeni, torej ni nikjer več suhih ostankov moke, je jed nared. Med pripravljene žgance vmešamo nekaj žlic raztopljene masti, ki jo vzamemo iz posodice, v kateri smo prepražili ocvirke. Žgance preložimo v lončene posodice in zabelimo z ocvirki.

Za 4 osebe: 6 dl moke koruze trdinke 6 dl vode sol Zabela: 3 žlice ocvirkov v masti

Sommelierka Mira Šemić priporoča belo vino srednjega telesa, denimo chardonnay, sauvignonasse, viognier, sivi pinot.

Če žgancev ne bomo postregli s kislim mlekom, zraven lahko natočimo tudi kozarec vina.

