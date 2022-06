Na žaru pečemo tudi zelenjavo: pazimo, da ostane hrustljava

Zelenjava je stalna in obvezna spremljevalka na žaru pečenega mesa, bodisi sveža bodisi pečena. Pripravimo jo z mesom ali samostojno. Je izjemno okusna, zraven se zelo dobro podajo raznovrstne omake.

K jedem z žara, naj bodo mesne ali zelenjavne, se podajo različne omake. FOTO: Olesia Shadrina/Getty Images

Praviloma je prej pečena kot meso, zato čas pečenja upoštevamo, če jih mešamo, recimo v nabodalih. Osnovna pravila za pripravo so enaka, specifike med različnimi vrstami zelenjave so predvsem v času pečenja. Zelenjavo dobro očistimo in operemo ter posušimo. Narežemo na primerne, ne predebele kose, praviloma do en centimeter, pomembno je, da so čim bolj enakomerno veliki.

Začinimo in naoljimo, najbolj enostavno jo premažemo s čopičem. Enakomerno zapečemo na obeh straneh in ponudimo. Da bo ostala topla, jo hranimo v pokriti, lahko tudi termoposodi. Najpogosteje pečemo bučke, jajčevce in šampinjone, prav imenitno se spečejo tudi šparglji, paprika, razpolovljena ali razkosana na rezine, čebulni obroči, nekatere vrste radiča, recimo treviški, ter seveda krompir. Praviloma pečemo bolj čvrsto zelenjavo, lahko pa poskusimo tudi s češnjevim paradižnikom.

Narežemo na enakomerno debele kose, začinimo in naoljimo.

Ne pozabimo na mlado koruzo pa seveda sadje, ki ga ponudimo kot imenitno sladico. Kot že rečeno, se k pečenim jedem dobro podajo omake, ki jih lahko pripravimo vnaprej in hranimo v hladilniku, dokler ne postrežemo. Pripravimo jih iz jogurta, majoneze, paradižnika ali katere druge osnove ter začinimo s poljubnimi začimbami in zelišči. Za pikantne uporabimo čili ali poper in česen, za bolj nežne pa sveža zelišča, denimo meto, baziliko in peteršilj. Omake naj bodo malo redkejše.

Zelo enostavne in osvežilne so iz svežega paradižnika, ki jih začinimo po okusu. Če se nam mudi, pripravimo presno, sicer jo malce pokuhamo, v tem primeru bo gostejša. Paradižnikovim omakam običajno dodamo sol, čebulo, česen in baziliko, ki se s paradižnikom odlično ujame, za bolj specifične okuse dodamo na primer čili, origano, timijan, koriander ali katero drugo zelišče.

Priljubljene so tudi omake iz jogurta, ki so prav tako sila preproste za pripravo. V jogurt enostavno vmešamo izbrana zelišča in začimbe, za pikanten okus poskrbi česen, ki je pogost spremljevalec skute, jogurta in drugih mlečnih izdelkov.