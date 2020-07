Na poti ni treba žuliti pustih sendvičev

Sadje in zelenjavo očistimo in operemo že doma in po potrebi narežemo.

Živila spravimo v ločene posode, uporabne so tudi take z razdelki, da se ne mešajo med seboj.

Sendvič je najbolj enostavna izbira, a sestavimo ga premišljeno, da bo dober tudi čez več ur.

Ko smo se že bali, da letos zaradi epidemije koronavirusa ne bomo prav veliko potovali, se je poletje začelo z vandranjem na obalo, predvsem domačo in hrvaško, ter v nekatere druge turistične kraje. Večinoma potujemo na ne prav oddaljene lokacije z avtomobili, saj je letalski promet okrnjen. Ker se v turistični gneči pot z avtom utegne razvleči na precej ur, je dobro, da smo pripravljeni tudi na lakoto med čakanjem v koloni na avtocesti ali pred mejo.Seveda lahko postanke načrtujemo tudi na avtocestnih postajališčih, v tamkajšnjih lokalih, lahko pa nadvse okusno malico pripravimo sami že doma. Ne le da bo ceneje, lahko je tudi bolj okusno, predvsem pa bo v gneči na voljo takoj, ko stisne lakota. Med prvo izbiro so že dolgo sendviči, vendar je treba njihovo pripravo treba prilagoditi dejstvu, da bodo stali vsaj par ur, preden jih bomo zaužili. Temu prilagodimo sestavine, ki jih uporabimo za pripravo. V sendvič ne spadajo rezine svežega paradižnika ali kumar, saj vsebujejo veliko vode, ki bo prepojila kruh in druge sestavine sendviča, ki bo zaradi tega skoraj neužiten. Če bomo dali le salamo in kruh, pa bo pust, suh in dolgočasen. Zato je dobra rešitev, da posamezne sestavine, na primer zelenjavo, papriko in paradižnik, spravimo v plastične posode in jih v sendvič dodamo, tik preden jemo. Previdnost velja pri hitro pokvarljivih živilih, kot so salame in drugi suhomesni izdelki in sir, te je v primeru, da težko predvidimo čas potovanja v vročini, bolje izpustiti ali jih spravimo v hladilno torbo ali vrečko.Zelo občutljive so jedi, ki vsebujejo jajca, na primer majoneza ali francoska solata, pa tudi sveži namazi, zlasti paštete, ki se ne le pokvarijo, temveč tudi posušijo in tako niso več okusni. Namesto salam lahko uporabimo dobro prepečene ali ocvrte zrezke, na primer piščančje ali puranje fileje, ki jih lahko narežemo na koščke. Nepogrešljiv del popotniške malice je sveža zelenjava in seveda sadje, ki ju očistimo, operemo in spravimo v ustrezne posode ali zavijemo v folijo. Prav tako zavijemo sendiče. Za malico lahko pripravimo hranljive mešane solate, ki temeljijo na testeninah, rižu ali stročnicah, dodajamo pa jim poljubno zelenjavo in prelive. Pri tem je bolje, da solato sestavimo tako, da vnaprej zmešamo osnovne sestavine, preliv pa posebej in ga dodamo solati, tik preden postrežemo.