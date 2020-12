Na pečenko mislimo dan vnaprej

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Rebra so najbolj varna odločitev, ko izbiramo meso za pečenje. FOTO: Vasiliybudarin/Getty Images

Lahko ga mariniramo, ta proces traja tudi dan ali dva.

Pozimi večkrat prižgemo pečico in pečemo različne jedi, decembra pa že razmišljamo o praznični ponudbi. Kdor je zavezan mesu in praznični tradiciji, dobro ve, da je treba za božič na mizo postaviti pečeno perutnino, za novo leto pa svinjino. Pečemo lahko tudi druge vrste, na primer teletino ali govedino, kunca, divjačino, pri vseh pa velja nekaj skupnih pravil. Meso imamo spravljeno v hladilniku ali celo zamrznjeno. Iz zamrzovalnika ga vzamemo dan prej in pustimo, da se počasi odmrzne, iz hladilnika pa ga vzamemo vsaj eno, bolje pa dve uri prej, preden ga damo v pečico, tako da se ogreje na sobno temperaturo.Nekatere vrste, na primer svinjino, lahko pred peko mariniramo, ta proces lahko traja tudi dan ali dva. Meso natremo s poljubno marinado, ga spravimo v dobro zaprto posodo in postavimo v hladilnik. Piščanca običajno začinimo tik pred pečenjem. Tudištevilo in količina začimb se razlikujeta od vrste mesa. Piščanca lahko le solimo, prav tako mlado teletino, medtem ko svinjino praviloma natremo še s poprom, dodamo česen, lovorjev list, morda vejico rožmarina. Dobro je, da kos mesa, preden roma v pečico, z vseh strani popečemo na vročem olju, najbolje kar na štedilniku. Tako se pore zaprejo in bo znotraj ostalo mehko in sočno. Med peko ga večkrat prelijemo z mastjo in sokom, ki se iz mesa izteka, tako ohranjamo sočnost in preprečimo, da bi se skorja zasušila namesto zapekla.Za pečenko je treba imeti nekaj izkušenj, za začetek je bolje izbrati rebra, ki so nekoliko mastna, zato se nam skoraj ne more zgoditi, da bi se presušila. Čas pečenja je težko predvideti, obstajajo okvirna pravila, na primer za kilogram težkega piščanca 45 minut, a to je precej odvisno od vrste in zmogljivosti pečice. Izkušeni kuharji in kuharice se o tem ne sprašujejo, saj bodo meso ocenili že po videzu, začetnikom pa bo v veliko pomoč termometer za meso, ki ga zabodemo vanj in spremljamo temperaturo med pečenjem. Pečen piščanec ima temperaturo med 65 in 70 stopinj, teletina 70 stopinj in svinjina 75 stopinj. Termometer za meso lahko kupimo v vsaki dobro založeni trgovini z gospodinjskimi pripomočki, zanj pa bo treba odšteti okoli dvajset evrov.Ko je pečeno, ga pustimo počivati deset ali petnajst minut, šele potem se ga lotimo z nožem in razrežemo na primerne kose ter postrežemo.