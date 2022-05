Na Krasu si obetajo rekord z ogromno rulado (FOTO)

Ko so te dni v kraški vasici Orehovlje predstavili, kako bodo do sredine meseca tod in v okolici pripravljali jedi, povezane s šparglji, smo zastrigli z ušesi, kajti članice Društva žena Miren-Orehovlje upajo, da se bodo vpisale v Guinnessovo knjigo. »Spekle bomo rulado s špargljevim nadevom, dolgo 7,5 metra ali več,« je pojasnila Gordana Vičič, predsednica Društva žena Miren-Orehovlje.

Članice Društva žena Miren-Orehovlje FOTO: Jasmina Putnik – JRP Studio

Ne bo prvič, da se v Sloveniji potegujemo za vpis rulade velikanke v knjigo rekordov, kajti podoben podvig so s to jedjo, pripravljeno s klasičnim nadevom, v Gorenjki opravili pred osmimi leti. Merila je 160 metrov, tehtala pa 500 kilogramov! Kot smo takrat poročali, jo je dva dni izdelovalo 12 slaščičarjev. Zanjo so porabili 60 kilogramov moke, 90 kilogramov sladkorja, 14 kilogramov jajc v prahu in dva kilograma pecilnega praška. Polnjena je bila z 80 kilogrami čokoladne kreme in 55 kilogrami jagodnega polnila z osmimi kilogrami svežih jagod, okrašena pa je bila s 30 kilogrami jedilne čokolade.

S hrano povezanih rekordov, ki so jih dosegli v Sloveniji, je v Guinnnessovi knjigi precej. Tako je bila vanjo denimo zapisana čokolada, ki jo je Čokoladnica Cukrček pred šestimi leti pripravila za radovljiški Festival čokolade. Tistikrat, bilo je leta 2016, so v Radovljici postavili šotor, v katerem je bila čokoladna tablica, ki je pokrivala več kot 142 kvadratnih metrov. V Guinnessovi knjigi rekordov je tudi bograč – septembra lani so to jed, ki je tehtala kar 1801 kilogram, skuhali v Lendavi.

Ni še konec: v knjigi rekordov je bujta repa, in sicer tista, ki jo je Društvo za šport, turizem, razvoj in kulturo Slovenije skuhalo v Veliki Polani avgusta 2013: tehtala je več kot eno tono! Ko že omenjamo rekorde: morda veste, kje so spekli največjo torto sacher? V Ljubljani, leta 2016 – tehtala je 600 kilogramov, zanjo pa so porabili dva tisoč jajc, približno 80 kilogramov marelične marmelade in 200 kilogramov čokoladne glazure!

Rulada bo dolga najmanj 7,5 metra.

Če bi radi preverili, kakšnega okusa bo s šparglji nadevana rulada velikanka: v društvu žena jo bodo pekli v soboto, 28. maja, nadevali pa dan kasneje, torej v nedeljo, 29. maja, ko je med 16. in 17. uro v športnem parku Orehovlje predviden njen razrez.