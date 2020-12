Moški so bolj obremenjeni

Prisegajo na lep obraz

Radi ustrežejo in prepustijo iniciativo

Več moških bi rado doživelo, da ženska prevzame pobudo in postane v postelji bolj dominantna.

Potrditev je obvezna

Tudi moški se spreminjajo in niso več samo klasični alfa samci, pred katerimi ženski svet pada na kolena, nove raziskave kažejo ravno nasprotno.Ne glede na splošno prepričanje, da so obsedeni z oprsjem, pa sami priznavajo, da so bolj kot velikost prsi pomembne druge stvari. Najbolj pomemben je obraz, če ga krasi nasmešek, še toliko bolj, potem zadnjica in noge, šele nato pridejo na vrsto prsi.Več kot polovica moških, ki sodelujejo v tovrstnih anketah, z velikim veseljem oralno zadovolji partnerico, četrtina samo občasno, redke izjeme pa sploh ne. Prav tako moški nimajo težav s podrejanjem, kar 35 odstotkov jih obožuje položaj kavbojke, ko je ženska zgoraj, s hrbtom obrnjena proti njim, sledi misijonarski položaj in po pasje.Več kot tri četrtine jih priznava, da radi sami dajejo pobudo za seks, a se naveličajo, če so ženske pasivne, še več moških pa bi rado doživelo, da ženska prevzame pobudo in postane v postelji bolj dominantna.Moški še kako potrebujejo potrditev, da so dobri v postelji, ker jih to dela bolj samozavestne in seveda bolj privlačne. Raziskave kažejo, da se na začetku spolnega razmerja štirikrat bolj obremenjujejo s svojo izvedbo seksa, zato pa toliko manj ali pa sploh ne z možnostjo okužbe s spolno prenosljivimi boleznimi. Kondome redno uporablja le tretjina moških.