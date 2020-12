Moka ni samo bela in gladka

Različni tipi

Mlinar Tomaž Novak je že četrta generacija, ki v Prebačevem blizu Kranja opravlja ta plemeniti poklic. FOTO: Špela Ankele

Knjiga o moki

Hitre ovsene bombetke

Če ste naveličani peke kruha, je tu nekaj drugačnega po receptu Urške Fartelj (220 stopinj poševno)



Za 16 bombetk:

1 zavitek mešanice za ovseni kruh s semeni

2,5 dl mlačne vode

1 dl mlačnega mleka

1 žlica oljčnega olja

1 rumenjak + 2 žlici mleka

semena

Moki dodamo mlačno vodo, mleko in olje ter zgnetemo mehko testo, ki ga pustimo pokrito počivati 5 minut. Razdelimo ga na 16 delov in vsakega oblikujemo v kroglico – bombetko, ki jih odlagamo na papir za peko. Najprej jih pokrijemo z vlažno krpico, nato pa še s suho krpo ter pustimo vzhajati 10 minut. Vzhajane premažemo z rumenjakom, ki smo ga raztepli z mlekom, in posipamo s semeni.

Pečico ogrejemo na 220 stopinj Celzija in vanjo položimo bombetke na papirju za peko. Pečemo 15 minut na programu ogrevanje zgoraj in spodaj ter na najnižjem izvodilu.

Pečene bombetke damo takoj v košarico in dobro pokrijemo s krpo, da se počasi ohladijo. Tako bodo ostale mehke.

Ali veste, kako mlinarve, kdaj bo padal sneg, ne da bi sledil vremenski napovedi? »Tik preden pade sneg, imam v mlinu vse polno kupcev,« je dejal ta teden, medtem ko je v mlinu v Prebačevem, to je čisto blizu Kranja, pazljivo nalagal sveže mleto moko v večkilogramske papirnate vreče.Novakovega mlina, ki zaradi številnih podrobnosti iz preteklosti danes deluje tako zelo retro, se sicer spomnim že iz otroštva, saj smo s starši tja hodili po moko. Obiski so mi v spominu ostali zaradi gromozanskega hrupa, ki se je razlegal v po moki dišeči stavbi, po kateri se je ob mletju kar prašilo. Stari mlin na vodo je v Prebačevem stal do leta 1968, 1986. pa se je zaradi zajezitve Save preselil nekoliko višje.Mlinar Tomaž Novak, predstavnik že četrte generacije, ki v družini opravlja to plemenito poslanstvo, je te dni predstavil še pšenično moko tip 400 in zraven dodal, da je ta primerna za peko pic in boljšega peciva. V njegovem mlinu najdemo moko tip 500, tip 800 in ostro moko, pa ajdovo, koruzno, pirino polnozrnato in rženo, kot tudi nekaj vrst zdroba.Če v teh dneh, ko smo omejeni na občine, ne morete do Novakovega mlina, nič hudega. Že na policah najbližje trgovine je najbrž razpeta široka paleta moke, ki sega od osnovnih pa vse do posebnih, črnih, polnozrnatih in še katerih vmes. Vse te smo v zadnjem obdobju bržčas zelo dobro spoznali, saj smo letos veliko več kot v preteklosti pekli doma.Ravno te dni nam je v roke prišla zanimiva knjižica, ki jo že nekaj let, nekako decembra, sestavijo v Žitu. Tokratna, ki so jo izdali v sodelovanju z, ustvarjalko bloga 220 stopinj poševno, se osredotoča ravno na moko, »osnovo živilo, ki ga ima doma v shrambi večina od nas. Sama po sebi je zelo enostavna sestavina, toda ko ji dodamo na primer vodo, košček masla ali jajce, se nam odpre čarobni svet peke in kuhe.« In katere recepte so ujeli vanjo? »Izbor je širok. Zgledujemo se po tradiciji, a hkrati smo moderni, praktični. Zaobjeli smo kruh, pekovsko pecivo, tradicionalne slovenske jedi, različne sladice, nismo pa pozabili niti na pico in palačinke,« pravijo in še, da so želeli dokazati, kako iz moke ne nastane le kruh, ampak tudi marsikaj drugega.