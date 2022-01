Moka ni moki enaka

Za mnoge je moka nepogrešljiv del vsakdanje prehrane, močnate jedi so bile pogosto na jedilniku naših prednikov. Po porabi prednjači pšenična, pridobivajo jo tudi iz drugih žit, na primer pire, rži in ovsa, pa tudi koruze in ajde. Iz žitnih vrst moke, ki vsebujejo gluten, zamesimo testo rahle strukture, zato so zelo primerne za pripravo kruha in drugega pekovskega peciva. Moko, ki glutena ne vsebuje, na primer ajdova in koruzna, pa za pripravo kruha običajno mešamo z žitnimi.

Za pripravo kruha največkrat posežemo po žitnih vrstah. FOTO: Vinicef/Getty Images

Poleg naštetih vrst so vse bolj priljubljene tudi moke iz drugih živil, predvsem stročnic, ki vsebujejo manj ogljikovih hidratov kot žita, so pa zelo bogate z beljakovinami, zato so redno na jedilniku vegetarijancev. Te vrste moke, ki tudi ne vsebujejo glutena, niso primerne za pripravo kruha, lahko pa jih s pridom uporabljamo za druge jedi, na primer palačinke, tortilje in razne zavitke, ki jih pripravimo po običajnem receptu, v sladki ali slani različici. V testo lahko zamešamo sesekljana zelišča ali zelenjavo, gobe pa tudi mesnine, na primer slanino, in spečemo okusne omlete. Povpraševanju po brezglutenskih in beljakovinsko bogatih živilih se je prilagodila tudi prehrambna industrija, ki že nekaj let ponuja testenine iz stročnic, ki se na pogled ne razlikujejo od klasičnih testenin iz žitnih vrst moke. Tako si lahko privoščimo široke rezance iz čičerikine moke, pa peresnike iz lečine moke ali druge testenine iz sojine moke. Tovrstni izdelki so okusni, priprava je enostavna, tako kot vseh drugih testenin, izognemo pa se uživanju žitaric, kar je posebno razveseljivo za ljudi, ki ne smejo uživati glutena.

Na trgu najdemo še vrsto zanimivih vrst moke, na primer kokosovo, riževo, mandljevo, tapiokino, kvinojino, krompirjevo in celo bananino, ter iz različnih semen, na primer laneno. Nekatere so zelo uporabne za pripravo sladic, na primer kokosova, druge predvsem za zgoščevanje jedi, na primer riževa ali lanena. Za vse pa velja, da jih je dobro porabiti čim prej, zato jih ne kupujmo na zalogo, zlasti če jih uporabljamo le občasno in v manjših količinah, na primer za zgoščevanje omak. Večino naštetih posebnih vrst moke lahko kupimo tudi v manjši embalaži.