Moja cvetačica, koristni recepti

Poznala sem par, bila sta res nekaj posebnega, kot iz drugega časa. On je pozimi nosil klobuk in dolg plašč, po meri krojen iz boljšega volnenega materiala, čista klasika, vendar je izstopal, morda po dolžini plašča ali širokih ramenih. Sploh pa, ali moški danes še nosijo plašče? Kadar sem ga srečala v posebno hladnih zimskih večerih, se mu je na brke obesilo ivje, medtem ko je govoril. Imel je drobne, živahne oči, vedno nasmejan, kot bi se zabaval ob svojih domislicah ali posmehoval življenju. Žena je bila precej mlajša, vendar iz istega časa kot on. Bila sta popoln par in vedno sta se držala za roke, včasih skozi rokavice. Ljubezen, tako se je zdelo, je bila ustvarjena po njunem modelu. Imela je bled obraz kot iz porcelana, vendar topel in prisrčen. Bila je krhka lepotica, neizprosna v svoji muhavosti in on jo je oboževal. Zanjo je pisal pesmi in klatil zvezde z neba, zanjo bi naredil vse. Razen, ni prenesel cvetače. Ona pa jo je prav rada pripravljala. Že od vonja se mu je zameglilo pred očmi. V dnevih cvetače je hodil na dolge sprehode. Sam. Z dolgimi koraki je meril ulice v starem delu mesta, med drevesi v parku, ob reki. Verjamem, da je med hojo sestavljal besede v verze in ji vse odpustil, saj že naslednji dan ni bilo videti nobene zamere med njima. Ona je dvignila popoln obrazek proti njemu in on ji je globoko pomirjujoče pokimal. Stisnil je njeno orokavičeno roko med svoje dlani in oba hkrati sta me povabila na pesniški večer. Tudi nekaj hrane bo, tokrat brez cvetače, je povedal nasmejan.

Lahko prebavljiva in polna vlaknin!

Pri njiju je bilo vedno družabno. Stene so bile natlačene z umetniškimi slikami, starinsko pohištvo zanimivo oblazinjeno. Veliko okno jedilnice je gledalo proti gozdu. Bil je duhovit, včasih ji je celo rekel moja cvetačica in ona mu je vrnila pomenljiv nasmeh. Vsekakor misli tudi naslednjo sezono na vrtu gojiti cvetačo, bi mu vrnila. Vedeli smo, da se njene nežne roke dotikajo le rož na cvetličnih gredah. Ampak, ljubi moji, cvetača je vendar cvet. Zelo poseben, pa vendar. Sprva so cvetačo sadili le na samostanskih vrtovih, in to izključno za okras.

Nikoli nisem izvedela, kaj je bilo s to cvetačo. Jo je tu in tam zares pripravljala ali je z njo le grozila ali pa, najbolj verjetno, je bila cvetača le metafora. Ko sta drug za drugim odšla iz zgodbe, ni za njima ostalo prav nič, šahovsko mizo in zbirko vinilskih plošč z izbranimi klasiki je čas odnesel s seboj. Hišo so novi lastniki podrli in zgradili drugačno, meščanski vrt preuredili ter proti gozdu postavili visoko ograjo, zasuto s kamni. Zdi se, kot da ju nikoli ni bilo tam.

Današnji recept sem spesnila zanju, pravzaprav za večno ljubezen. Cvetači je v receptu dodanih toliko izrazitih okusov, da bo morda všeč celo tistim, ki so do zdaj mislili, da je ne marajo.