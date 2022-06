Modre jagode iz gozda: uživamo sveže ali predelane v sladice

Borovnice prištevamo med jagodičje, ki ima pri nas bogato tradicijo nabiranja in uživanja. Govorimo o divjerastočih grmičkih, ki poleti v gozdove privabijo številne nabiralce. Obiranje ali bolje rečeno smukanje borovnic, za katere moramo biti sklonjeni, je precej zamudno opravilo, pri katerem si nekateri pomagajo s posebnimi grabljicami.

Pri tem je treba povedati, da s tem postopkom, pri katerem s tem pripomočkom prečešemo grmiček, poberemo ne le zrele, temveč tudi zelene plodove in celo listje, zato lahko povzročimo precej škode. Seveda lahko poškodujemo tudi plodove, zato je pač najbolje obirati z rokami, za kar se lahko dobro izurimo.

Poleg gozdnih borovnic, ki so na razpolago tako rekoč vsem, pri nabiranju je treba seveda upoštevati pravila o največji dovoljeni količini nabranega, ki znaša dva kilograma, si privoščimo gojene. Dobro uspevajo tudi na naših vrtovih, imamo pa večje pridelovalce, zato borovnice lahko kupimo v trgovini in na tržnici. Gojene so nekoliko večje, poznamo jih pod imenom ameriške borovnice.

Sezona borovnic v gozdove privabi številne nabiralce. FOTO: Andris Salmins/Getty Images

Ne glede na vrsto nabiramo vselej le povsem zrele plodove, ki so zelo temno modre, skoraj črne barve, nimajo pa posebnega vonja. Zrele borovnice imajo prijeten in zelo osvežujoč ter nekoliko kiselkast okus. Zreli plodovi so vsestransko uporabni, najboljši so sveži, pravkar obrani, kogar moti kiselkast okus, si jih privošči z žličko sladkorja.

Zelo zrele uporabimo pri pripravi različnih slaščic, dodajamo jih kolačem, tortam, okusna je pita, v kateri kombiniramo borovnice in skuto, nepogrešljive so v sadnih solatah, smutijih in seveda v sladoledu. Zelo dobro se kombinirajo z drugim sadjem, zlasti s preostalim jagodičjem, s katerim tvorijo imeniten koktajl barv in okusov.

Sveže borovnice porabimo čim prej, lahko pa jih za nekaj dni spravimo v hladilnik. Brez skrbi jih tudi zamrznemo, v taki obliki jih lahko vse leto kupimo v trgovini. Pri uživanju industrijsko zamrznjenih borovnic, velja tudi za preostalo sadje, bodimo pozorni na vsebnost sladkorja, ki ga praviloma dodajajo pred zamrzovanjem.

Seveda ne smemo pozabiti na pri nas priljubljeno in tradicionalno alkoholno pijačo z borovnicami, tako imenovani borovničevec, ki ga lahko pripravimo sami.