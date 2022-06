Mladi zagrizli v prleške gibanice: na državnem ocenjevanju rekordnih 41

Po dveh letih, ko jim ni uspelo v celoti realizirati celotnega programa in so običajno samo ocenili izdelke, je Kulturno, turistično in izobraževalno društvo Kelih minuli konec tedna v Križevcih pri Ljutomeru pripravilo popolno 9. turistično-gastronomsko prireditev Prleška gibanica 2022.

Podeljenih je bilo veliko priznanj in nagrad.

Tudi letos je bilo v ospredju državno ocenjevanje sladic. Strokovna komisija pod taktirko Tomaža Vozlja, predsednika Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije, je letos prvič ocenila odlične prleške sladice v štirih (doslej dveh) kategorijah. Na državnem ocenjevanju je bilo rekordnih 41 vzorcev, večinoma s severovzhoda države.

Turisti jo obožujejo

Ocenjevanje je postreglo z izjemno lepo razstavo in odličnimi rezultati. »To je tradicionalna prleška jed, ki jo pozna čedalje več ljudi. Marsikdo jo z veseljem tudi peče. Najpomembnejše je, da je resnično živa, da povezuje ljudi različnih interesov in tudi generacij.

Letošnja prireditev je bila v več pogledih izjemna. Prvič so na državnem ocenjevanju sodelovale tudi osnovne in srednje šole v svojih kategorijah. Izkazalo se je, da je prleška gibanica mlade navdušila, saj je sodelovalo kar šest osnovnih in šest srednjih šol. Učenci in dijaki so na ocenjevanje prinesli skupno 15 prleških gibanic. Tudi Tomaž Vozelj, Elvira Štumpf iz Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci ter Jožef Horvat iz Zdravilišča Radenci so bili prijetno presenečeni, saj so jih morali oceniti kar 41. Več kot 27 jih ni bilo še nikoli. Tudi več tržnih ponudnikov potrjuje, da je prleška gibanica atraktivna v gostinstvu, da jo turisti obožujejo in jo želijo naročiti tam, kjer pečejo najboljše.

Prvo nagrado je Nadi Tompa izročila Tjaša Kos.

Razstava je bila prava paša za oči, še posebno lepi pa so bili krožniki, ki so jih naredili učenci ustvarjalnega krožka OŠ Križevci,« je strnila misli predsednica društva Kelih Tjaša Kos.

Pred razglasitvijo rezultatov se je igralec, improvizator, novinar, animator, nekdanji študent filozofije in teologije Sašo Stare v živo pred obiskovalci učil pripravljati prleško gibanico. Kako se temu streže, so ga naučile križevske osnovnošolke. Ko so ga dokaj slabo ocenile, pa so organizatorji razglasili rezultate državnega ocenjevanja. V kategoriji osnovnih šol je zmagala OŠ Križevci, sledili sta OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici in OŠ Središče ob Dravi. Med srednjimi šolami je prvo mesto osvojila Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, tik za njo pa Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci ter Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.

Sladka vina Društvo Kelih je v sodelovanju z Zavodom Slovino oziroma sommeliersko selekcijo 2022 izbralo vina, ki se najbolj ujemajo s prleško gibanico. Odločili so, da k njej spadajo sladka.

V kategoriji ljubiteljev prleške gibanice je slavila Nika Korošak (Beltinci), odličji pa sta osvojili še Majda Markovič (Boreci) in Kafetarici Majda in Lidija (Ključarovci). Med tržnimi ponudniki so bili najboljši Turizem na podeželju Tompa (Stara Cesta), Lončarstvo Žuman Saša in Flo cukeraj (oba Ljutomer). Prvouvrščeni v posamezni kategoriji so prejeli lončeni pekač Lončarstva Žuman. Absolutna zmagovalka letošnjega ocenjevanja je prleška gibanica, ki so jo pripravili v Turizmu na podeželju Tompa, saj je dosegla najvišje število točk.