Mlade in stare bučke

Kari je indijska mešanica začimb in tudi ime za značilno rumeno obarvano jed, praviloma omako.

Naš vrt je letos nad vsemi pričakovanji. Po zadnjem dežju se je prelil z visokih gred, kipi nad najvišje palice za paradižnike, v goščavi fižola, sončnic, plavic komaj najdem peteršilj in koprive. Ampak vse tam sobiva in videti je, da se odlično počuti. Seveda so najdlje pobegnile buče. Spustile so se z roba visoke grede in pognale vitice v travo. Zdaj imam dober izgovor, zakaj ne kosim junijske trave. Zelo jim ustreza dež, po katerem posije toplo sonce. In ponoči spet pride dež. Obožujem takšna poletja, ker vrta ni treba zalivati in se s cevjo v roki boriti s komarji.Bučke, prvi plodovi, so zdaj na našem vrtu še redkost. Komaj kakšna je kje, v kuhinjo jih prinesemo kot nekaj res dragocenega. Tako napete so, da se pod rezilom sliši, kako so polne in sočne. Skoraj bi lahko rekla, da še na kuhinjski deski rastejo.Mlade bučke so s svojo svežino in lahkotnostjo spremenile jedilnik v poletnega. Ko jih bo v travi veliko in bodo postale stare, ne bodo nič posebnega. Pravzaprav se vsako poletje zgodi, da se jih naveličamo in jih čez ograjo ponujamo sosedom. Zato jih je treba jesti, dokler so še zanimive.Moj najljubši recept ta hip so bučke v gosti smetanovi omaki s karijem. Smetano naredim sama iz indijskih oreščkov, odlična je, popolnoma nezahtevna za pripravo, morate poskusiti.Vse, kar potrebujete, je zmogljiv blender. S karijem pa je tako: zmotno je prepričanje, da je pikantna jed. Je mešanica začimb in je lahko blago pekoča, noro pekoča, nič pekoča ali celo sladkega okusa. Osnovna sestavina je kurkuma, ki mešanico značilno obarva, zato so vsi kariji bolj ali manj rumeni. Druge obvezne sestavine so koriander, kumina in ingver v prahu. Od tu naprej grejo mešanice po svoje, od kuharja do lonca. Kari kuhajo povsod po svetu, največ pa gotovo v Indiji, kjer sem imela priložnost spoznati res originalne kari recepte. V njihovem jeziku kari pomeni omaka. Se razume, da bogato začinjena. Na severu Indije so kariji s cimetom in klinčki zelo intenzivnega okusa, ampak čisto nič pekoči. Bolj proti jugu je več čilija, v zeleni Kerali pa bo v omaki toliko gostega kokosovega mleka, da preneseš vse začimbe karija brez težav.Zunaj Indije lahko tudi sama beseda kari (curry) vnese nekaj zmede, saj je to mešanica začimb in tudi jed, začinjena s karijem. Le na krožniku ni z njim nobenih težav, praviloma ga imajo vsi radi. Tudi mlade bučke se z njim lepo ujamejo.