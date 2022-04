Mlada čebula je hit: skupaj z drugo zelenjavo jo popečemo na žar

Mlada čebula je še ena v vrsti vrtnin, ki dražijo naše brbončice na pomlad, ko na jedilnik uvrščamo vse več in več zelenjave. Kdor je jeseni sadil čebulček, že uživa v mladi, sveži in ravno prav sočni mladi čebuli, preostali jo kupujemo na tržnicah ali v trgovinah, ponudbe vsekakor ne zmanjka.

V nasprotju s staro čebulo, pri kateri uživamo le okrogle, bolj ali manj velike čebulice, pri mladi uživamo cele rastline. Odrežemo le korenine in le malo listov, kolikor je treba. Ti so še nekoliko manj ostri, pa tudi sicer je mlada čebula bolj milega okusa v primerjavi s staro. Če so listi lepi in zdravi, jih uporabimo kot dekoracijo različnih jedi, na primer narezkov, sendvičev, solat, rižot, testenin in podobno.

Najboljša je sveža. FOTO: Tw-creative/Getty Images

Čebulice narežemo na kolobarčke in jih potresemo po solati in drugih jedeh, imenitna je zmešana v skutne ali zelenjavne namaze, vendar mora biti res drobno sesekljana. Ne pozabimo na odlično kombinacijo, ki jo ponudimo mesojedim: drobno sesekljano mlado čebulo zmešamo v zaseko in spravimo v hladilnik, nepogrešljiva je v družbi jedi z žara, katerega sezona se bo kmalu začela.

Kot prilogo k pečenemu mesu jo narežemo vzdolžno, na palčke, da jih grizljamo, lahko pa služijo tudi kot zajemalka omak in namazov, ki jih ponudimo k žaru. Sicer pa lahko popečemo tudi mlado čebulo, če kombiniramo več vrst zelenjave, dobimo imenitno zelenjavno prilogo. Lahko jo dušimo, samo ali z drugo zelenjavo, in postrežemo kot prilogo, dodamo jo k mesu, ki ga pečemo v pečici. Iz mlade čebule skuhamo juho ali omako ter jo lahko prelijemo po testeninah.

Nepogrešljiva je v družbi jedi z žara.

Če uživamo surovo, ne pozabimo, da povzroča močan zadah, zato se je izogibajmo, ko vemo, da gremo v družbo. Njen vonj nekoliko omilimo z žvečenjem svežega peteršilja, po tem pa si še dobro umijemo zobe. Kadar kupimo malce več mlade čebule, jo kar v šopih tesno povijemo v časopisni papir ali papirnate brisače in postavimo v hladilnik, kjer bo ohranila svežino vsaj nekaj dni.

Dele, ki bodo kljub vsemu oveneli, za izboljšanje okusa dodamo k juham, omakam, rižotam in drugim jedem.