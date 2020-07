Mineštra (Recept)

Za 4 osebe:

1 konzerva fižola

1 konzerva graha

2 korenčka

1 čebula

2 stroka česna

2 žlici paradižnikove omake

200 g testenin

sol, poper, peteršilj, kumina

olje

Testenine skuhamo v slani vodi in odcedimo. Korenje, čebulo in česen očistimo in narežemo na koščke. Čebulo svetlo zarumenimo na vročem olju, dodamo česen in korenje ter paradižnikovo omako. Dušimo pet minut, vmes premešamo ter prilijemo pol litra vode. Začinimo in kuhamo, dokler se korenje ne zmehča. Dodamo grah in fižol ter kuhane testenine. Prevremo in potresemo s svežim peteršiljem.

Enolončnice so tako preproste za pripravo, da jo lahko zaupamo tudi popolnemu začetniku in otrokom. Sestavine poljubno kombiniramo oziroma vzamemo, kar imamo na voljo. Če nimamo sveže zelenjave, čebule in korenja, bo pač le iz konzerviranih ali zamrznjenih sestavin.V tem primeru je testenine bolje skuhati posebej, ker je enolončnica tako hitro kuhana, da bodo špageti ali makaroni ostali trdi. Če želimo gostejšo jed, dodamo malo pretlačenega krompirja ali pretlačimo del stročnic, zlasti sta za zgoščevanje primerna fižol in čičerika.