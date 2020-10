Mesna enolončnica

Za 4 osebe:

2 goveja zrezka

2 korenčka

1 čebula

2 stroka česna

4 krompirji

2 skodelici graha

1 skodelica paradižnikove omake

sol, poper, kumina, lovorov list, timijan

olje

Zrezke narežemo na koščke in stresemo v skledo. Solimo in popramo, pokapljamo z oljem in pustimo stati deset minut. Zelenjavo očistimo in olupimo, čebulo in česen sesekljamo, korenje narežemo na kolobarje, krompir na koščke. V loncu segrejemo olje in vanj stresemo meso. Pražimo na višji temperaturi, dokler tekočina, ki se izloči iz mesa, ne izpari, meso pa se zapeče. Odstranimo ga iz lonca in na isti maščobi prepražimo čebulo in česen. V lonec vrnemo meso, po potrebi zalijemo z malo vode in dušimo nekaj minut. Dodamo korenje, krompir in paradižnikovo omako, zalijemo z vodo in začinimo. Pustimo vreti deset minut, dodamo še grah in kuhamo, dokler se zelenjava ne zmehča.

Gosto mesno enolončnico pripravimo iz katerega koli mesa, govedine, svinjine ali perutnine. Od vrste mesa je odvisen čas priprave, saj bo piščančje kuhano v petnajstih ali dvajsetih minutah, medtem ko govedina potrebuje precej več časa, da se zmehča.Da bo meso bolj sočno, ga prej popečemo, da zakrkne in se pore zaprejo. Če hočemo, da bo enolončnica bolj gosta, meso potresemo z žlico moke, preden ga popečemo, še bolje pa je, da uporabimo krompir, jed bodo zgostile tudi testenine.