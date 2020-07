Mehurčki za poletne dni: Gordia natural bubbles, 2019

Pet ekološko certificiranih hektarjev

Danes obdelujejo pet hektarjev, ki so od leta 2012 ekološko certificirani. Na njih je glavna sorta malvazija, pove Andrej Cep o vinski zgodbi iz Kolombana nad Ankaranom, imenovani Gordia. Tam se vinogradi raztezajo na 90 do 130 nadmorskih metrov, tla so lapornata. Poleg malvazije so tu še muškat, chardonnay, sivi pinot, refošk, cabernet sauvignon in merlot.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Testenine z morskim pridihom se bodo ujele z vinom. FOTO: Nerudol/Getty Images

Sem, vinogradnik, in pijem svoje naravno vino. Na zdravje,« v videu, ki je objavljen na spletni strani vinogradništva, odločno reče vinogradnik, ki stoji za imenom Gordia.S primorskim naglasom pove še to, da je v Mariboru študiral ekonomijo in je nato nekega dne iz govorilnice telefoniral domov. Očetu je povedal, da bi rad prišel domov in začel delati. Oče mu tega ni branil, Andrej se je vrnil domov.Potem je na očetovo prošnjo obiskal somellierski tečaj in ob neki priložnosti v Ljubljani spoznal macerirana vina. Tisto prvo, ki ga je poskusil, je »dišalo po smreki in smoli«. Očaran je doma povedal očetu, da je to tisto, v kar bi se spustil. Oče mu spet ni branil in mu rekel, naj pač naredi. In Andrej Cep je pri rosnih dvajsetih letih začel razmišljati o tem, kako naj iz gozda naredi vinograd. Naredil ga je in danes tako pije svoje vino.V njem so tudi mehurčki natural bubbles, v katerih se združita malvazija in chardonnay, narejena po metodi pét-nat. Vino zavije med sadne note (breskev, marelica, hruška), je sveže in nežno, primerno za vse dni v letu. Najbolje je, če ga porabimo v letu, letu in pol od nastanka, pojasni Andrej Cep.In hrana? »Spoji se z ribjimi in zelenjavnimi predjedmi, lažjimi testeninami ali pa kar tako, s klepetom,« besed ne izgublja Andrej Cep in doda, da so poleg natural bubbles v liniji s svežo etiketo še natural bubbles rose in malvazija z zeleno etiketo. Etiketo, ki je v obliki ribe in zato takoj ujame pogled, je naredili. .