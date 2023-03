Mehki goveji zrezki in krompirček

Mehak zrezek je lahko le tisti, ki je iz primernega dela živali (hrbet in pljučna pečenka), ki je dobro zorjen (torej nikakor svež) in pripravljen po hitrem postopku. Ti kosi mesa so seveda visoko cenjeni in temu ustrezna je tudi njihova cena. Vsi drugi, od pleč do stegna, za primerno mehkobo zahtevajo daljšo toplotno obdelavo, zorenje ni obvezno, njihova cena pa je za večino dostopnejša.

