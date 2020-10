Med ni le za v čaj

Aleš Tavčar in Tina Likozar iz Gostišča Draga FOTOGRAFIJE: Špela Ankele

Gozdni med iz soseske

Praženi jurčki, lisičke in šampinjoni s fižolom in gozdnim medom

Na segreti maščobi prepražimo olupljeno sesekljano čebulo ali šalotko. Dodamo očiščene in na lističe narezane sveže gobe (manjše lahko pustimo cele) in pražimo toliko časa, da izpari vsa tekočina. Dodamo sesekljani česen, in ko zadiši, zalijemo z zelenjavno osnovo. Zdaj dodamo še kuhan fižol in začimbe ter dušimo 20 minut. Nato umešamo sladko in kislo smetano, mlete suhe jurčke ter gozdni oziroma smrekov med. S to medeno-smetanovo mešanico obogatimo jed, tik preden jo postrežemo.

Jelenov medaljon v poprovi omaki z medom

Jelenovo stegno zrežemo na štiri dele. Meso vakuumiramo in ga damo kuhati v sous-vide na 64 stopinj Celzija za 32 ur. »Če nimamo sous-vida, ga lahko počasi dušimo v enem kosu, vendar ne bo tako mehko. Lahko pa uporabimo tudi jelenov hrbet in ga samo opečemo v ponvici in prelijemo z omako,« še eno različico recepta narekuje chef Aleš Tavčar. Omako pripravimo tako, da v kozici stopimo maslo in na njem popražimo poper iz slanice, dodamo vino ter ga pokuhamo, dodamo še žlico medu in zalijemo z osnovno omako. Kuhamo toliko časa, da dobimo reducirano omako. Jelenovo stegno narežemo na rezine in ga polijemo. Jed lahko izboljšamo z žličko brusnic, zraven postrežemo domače sirove štruklje ali žlikrofe.

Dijaki Srednje gostinske in turistične šole Radovljica so pripravili tudi šmorn z medom.

Recept Marije Arh Ivanšek in dijakov Srednje gostinske in turistične šole Radovljica

Štiri medene jedi iz Gostišča Draga: čokoladna salama, "esigflajš", jelenov medaljon in štruklji (v ospredju)

Ali tudi vi pri kuhanju uporabljate med? Na letošnjem dnevu medu v kulinariki, ki so ga pripravili v Čebelarskem razvojno-izobraževalnem centru Gorenjske v Lescah, so dokazali, da ni le za v čaj in sladke jedi, temveč se medeni okusi lepo povežejo tudi z nekaterimi slanimi jedmi.Tako stainiz Gostišča Draga (Begunje na Gorenjskem) pripravila solato iz kuhane govedine, »esigflajš« pa sta do popolnosti povzdignila z medenim prelivom. Pripravila sta tudi jelenov medaljon v poprovi omaki z medom ter dodala še dve sladki jedi: čokoladno salamo, ki sta jo sladkala z medom, ter štruklje z medom in orehi, posute s cvetnim prahom.»Pri nas uporabljamo gozdni med čebelarja, ki ima čebelnjake le kakšnih 200 metrov od naše gostilne,« je dejal chef Aleš Tavčar, ki ravno te dni snuje nov, jesenski jedilnik – ta bo v ospredje postavljal lešnike.Kot je dodal Tavčar, ki je Gostilno Draga prevzel pred dobrim desetletjem, med uporablja že vrsto let: »Lahko ga vmešamo v sladke jedi in ga z občutkom uporabimo tudi pri pripravi slanih.«Svoj sklop jedi, ki so jim dodali med, so pripravili tudi dijaki Srednje gostinske in turistične šole Radovljica pod vodstvom mentorice. »Za dan medu v kulinariki vsako leto pripravimo nekaj jedi. Letos, ko dogodek poteka v manjšem obsegu, smo se odločili, da skuhamo narodne jedi, ki so bile značilne za območje Lesc, Begunj in Žirovnice. Starim jedem smo dodali nekaj novega, to je med,« je pojasnila Marija Arh Ivanšek.Dijaki so v veliki ponvi z debelim dnom pripravili šmorn s sadnim prelivom in dodatkom cvetličnega medu. Potem so zakuhali ješprenj s suhimi slivami, ki so mu dodali lipov med. Naslednja jed so bile pražene gobe s fižolom in gozdnim medom, spekli pa so tudi kruh s krompirjem in dodatkom cvetličnega medu.Iz svoje medene zbirke je za današnje Okuse chef Aleš Tavčar pripravil recept za jelenov medaljon v medeni poprovi omaki, dijaki pa so vam prek mentorice Marije Arh Ivanšek poslali recept za gobe s fižolom in gozdnim medom. »To je bila narodna jed, ki so jo pripravljali v okolici Žirovnice, Begunj in Lesc. Mi smo jo malo posodobili in izboljšali z gozdnim medom. Pri načrtovanju izvedbe dogodka smo jed nameravali pripraviti pred gosti v veliki ponvi, da bi z vonjavami priklicali obiskovalce, potem pa smo jo žal zaradi razmer tik pred zdajci pripravili v šoli,« je še dejala profesorica Marija Arh Ivanšek.