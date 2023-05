Mateja Delakorda: nedeljske sladice so zdaj – knjiga

Kuharica, ki je izšla pri založbi Mladinska knjiga, razmišlja o okusih različnih generacij, od najmlajših do naših starih staršev – in je zato več kot samo zbirka receptov. Je osebna in intimna zbirka koščkov, ki sestavljajo lepe trenutke našega življenja, če si vzamemo čas, da jih opazimo, si jih zapomnimo, jih negujemo.

Več na Odprti kuhinji.