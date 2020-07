Mastno, slano in sladko: recept za slastne ocvrte zelenjavne žepke

Domača omaka je odlična za pomakanje!

Treba je izkoristiti dneve, ko so mastno, slano, bela moka in veliko sladkorja skoraj obvezni, dneve, ko nihče ne šteje kalorij in ne modruje o zdravi prehrani. Že zato je pust velik praznik. Vse našteto najlažje dosežete z ocvrto hrano. Odlične gospodinje se te dni dokazujejo v peki krofov. Venčki morajo biti svetli in popolni, krof napihnjen in ravno prav zapečen. Vedno se pojavi kakšen še posebno uspešen recept, pa najbolj preprost recept in takšen, ki je kompliciran, ampak vedno uspe. Razmišljam, kako bi se organizirala in slučajno ravno na pustni torek obiskala mamo, ki je mojstrica teh mastnih napihnjencev. Jaz namreč tega ne obvladam. Znam narediti krofe brez tega in onega, s pirino moko in skoraj brez sladkorja, ampak to ni to. Krof pač ni zdrava hrana, je pa dober.Lahko pa ocvrem kaj drugega. Pravzaprav potihem obožujem slano in ocvrto, še posebno če je zraven omaka za tunkanje. V mislih imam vroče spomladanske zvitke s pekočo želejasto omako sumljivih sestavin. Ali pa ocvrt krompirček s kečapom in majonezo. Nihče mi ne verjame, da mi je to všeč. Za pusta sem izbrala recept, po katerem testene žepke napolnim z zelenjavo, recimo z brstičnim ohrovtom, in ocvrem v precej olja. Zdijo se nekam azijski, zato jih super kombiniram s sojino omako ali pripravim čisto posebno sladko pekočo omako s svežim ingverjem.Recept imam, le še maškare manjkajo. Letos bi bila rada želva, ne kakšna posebna, ampak čisto navadna skledarica ali morska želva, da bi lahko potegnila glavo in noge na varno, kadar mi kaj ne bi bilo všeč. Notri mora biti super, takole varno v oklepu, tudi če ves svet ponori, te po moje sploh ne gane. Želve se počasi premikajo, a daleč pridejo, mi živimo ravno nasprotno, nenehno hitimo in nikamor ne pridemo. Zato sem pomislila, da bi lahko vsaj za nekaj dni preizkusila, kako je biti želva.Pustne maske naj bi bile po tradiciji strašne in glasne, da bi pregnale zimo. Mislim, da bo v redu, tudi če se me nihče ne bo ustrašil in bom večinoma tiho, saj zime itak ni bilo. Me prav zanima, kako se s to nalogo znajdejo kurenti.Kakor koli, vedno me nekako najbolj razveseli hrana. Napekla bom teh žepkov, da bomo vsi siti in zadovoljni, če kdo prinese kakšen krof za zraven, bom pa še boljše volje. Naj bo veganski, to ni več stvar zdrave hrane, ampak preživetja.