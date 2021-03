Maslo in mast za peko in kuho

Z mastjo mažemo perutnino ali drugo meso, ki ga pripravljamo v pečici, saj se bo tako lepše zapeklo.

Slasten je krompir, po katerem se raztopi maslo. FOTO: Zepp1969/Getty Images

Naši predniki so v prehrani uporabljali veliko več maščob živalskega izvora, kot je priporočeno v sodobni kuhinji. Dolga leta so bila živila, kot sta svinjska mast in maslo, na seznamu nezaželenih oziroma celo prepovedanih, saj živalske maščobe vsebujejo nasičene maščobne kisline, ki so zdravju škodljive, v nasprotju z rastlinskimi maščobami, ki vsebujejo koristne nenasičene maščobne kisline. A znanost je dokazala, da živalske maščobe v manjših količinah celo koristijo, zato si jih občasno privoščimo brez slabe vesti. Najpogosteje se na jedilniku znajde surovo maslo, običajno iz kravjega mleka, delajo pa ga tudi iz kozjega ali ovčjega. Uživamo lahko sveže, ga namažemo na kruh samostojno ali kot podlago za marmelado, med, tudi v sendvičih je pogosto. Če ga namažemo na popečen kruh, se raztopi in je še posebno okusno. Sijajno se ujame z vročim kuhanim krompirjem, dodajamo ga tudi k pireju. Na maslu lahko prav tako kuhamo, pečemo in dušimo meso, zelenjavo in druge jedi.Imenitne so na njem popečene drobtine, s katerimi zabelimo kuhano zelenjavo ali štruklje. Na maslu dušene jedi bodo imele poseben, nežen okus. Sicer pa je za toplotno obdelavo primernejše tako imenovano kuhano maslo, ki ga poznamo tudi pod imenom ghee.Za peko, cvrtje in dušenje je prav tako primerna svinjska mast, ki jo lahko kupimo pri mesarju. Hranimo jo v hladnem in temnem prostoru, saj na toplem postane žarka in ni več uporabna. Z njo mažemo perutnino ali drugo meso, ki ga pripravljamo v pečici, saj se bo tako lepše zapeklo. V domači kuhinji, kjer se hranijo ljubitelji mesa, se na mizi večkrat znajdejo tudi ocvirki in zaseka. Oboje lahko uživamo s kruhom ali toplotno obdelamo v različnih jedeh. Z raztopljenimi in prepraženimi ocvirki prelijemo žgance, kislo zelje ali repo, krompir, zelenjavo, štruklje in druge močnate jedi, nekateri pa z njimi zabelijo solate, še posebno regrat. Stopljena zaseka s kislo smetano je imenitna polivka za stročji fižol. Še ena živalska maščoba, ki jo uporabljamo v kuhinji, je smetana, z njo zabelimo kremne juhe, solate in razžvrkljano z jajci prelijemo po narastkih, ki jih spečemo v pečici.