Odličen recept za masleno omako

Za 4 osebe:

150 g masla

4 rumenjaki

1 čebula

1 dcl kisa

1 dcl suhega belega vina

sol, kajenski poper

Čebulo olupimo in drobno sesekljamo. V kozico zlijemo vino in kis, dodamo čebulo in zavremo. Kuhamo približno pet minut, nekoliko ohladimo in zmeljemo s paličnim mešalnikom. Maslo raztopimo v parni kopeli. Rumenjake razžvrkljamo in jih z metlico za stepanje primešamo stopljenemu maslu, pazimo, da ne zakrknejo. Ko je zmes povsem gladka, solimo in popramo. Maslu primešamo čebulno omako in dobro premešamo.