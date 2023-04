Marko Pavčnik: kako skuhati najboljšo juho na svetu (in njegov recept za čemaževo)

Če Marka Pavčnika vprašate, kaj on skuha »najbolje na svetu«, bo rekel, da gozdno juho, in mi mu kar verjamemo. Šef kuhinje v Pavusu, na gradu v Laškem – od lani pa ima tudi bistro Lalu v Celju – je namreč brihten človek z ravno prav samozavesti. Malce odmaknjen od medijskih žarometov je v marsikaterem vidiku gostinskega posla korak pred drugimi, bolj razvpitimi. Šli smo ga torej vprašat, kaj bo – in kaj je zdaj.

