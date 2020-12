Marinada meso zmehča in izboljša okus

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Pogosto mariniramo meso in druga živila za žar. FOTO: Zi3000/Getty Images

Lahko je suho ali mokro, odvisno od uporabljenih sestavin.

Mariniranje je pomožni kuharski postopek, s katerim pripravimo meso pa tudi ribe in školjke ter zelenjavo na pečenje. Marinado pripravimo iz izbranih sestavin, ki jih zmešamo v skodelici, in z njo natremo živilo ter ga v dobro zaprti posodi pustimo v hladilniku določen čas, od pol ure do štiriindvajset ur, odvisno od vrste živila. Mariniramo vsaj pol ure, da se živilo prepoji z okusom.Ribe na primer pustimo stati od eno do dve uri, piščančje kose od tri do štiri ure, celega piščanca in svinjino lahko pustimo čez noč. Najdlje mariniramo govedino in divjačino, tudi do štiriindvajset ur.Pred pečenjem meso pustimo nekaj časa na pultu, da se ogreje na sobno temperaturo. Preden meso ali ribe postavimo na ogret žar ali v pečico, ga popivnamo s papirnato brisačo, da ne bo preveč mokro, le tako se bo namreč dobro zapeklo. To seveda velja za mokro marinado, katere osnova je olje, vsebuje pa lahko tudi druge tekočine, na primer limonov sok ali vino. Poznamo še suhe marinade, ki jih zmešamo iz suhih zelišč, dodamo še česen in limonino lupinico.Za mokro mariniranje potrebujemo približno pol litra marinade za kilogram mesa. Osnova je kakovostno olje, najbolje oljčno, lahko seveda uporabimo tudi druga. Dodamo lahko vino, belo uporabimo za perutnino, svinjino in ribe, rdeče pa za govedino in divjačino. Namesto vina uporabimo limonov sok ali kis, tekočino pa zmešamo s sesekljanimi začimbami in drugimi sestavinami, nepogrešljiv je česen, tudi čebula ali šalotka.Pogosto okus izboljšamo z gorčico, med začimbami pa so obvezni peteršilj, rožmarin, bazilika in timijan. Priljubljena sestavina marinade je sojina omaka, pri čemer ne pozabimo, da je slana. Za sladkast okus poskrbijo med, melasa ali kar sladkor, če želimo pikantno jed, dodamo poper, kajenski poper ali tabasko. Čeprav je marinada mešanica začimb in drugih sestavin, vendarle ne gre pretiravati, zlasti pa pazimo, da se okusi ne tepejo. Sicer je to tudi stvar osebne presoje in okusa.Mariniramo v dobro zaprti posodi, pri čemer naj bo živilo prekrito z marinado, ali v plastični vrečki, ki jo na vrhu stisnemo z elastiko.