ODPRTA KUHINJA

Mariborčan, ki je s picami in kruhom uspel v Londonu

Rene Strgar se z drožmi druži nekaj let. Doma in v prostem času peče kruh, predvsem pa pice. Ker so časi taki, da je hrano treba fotografirati in objaviti, in ker naš sogovornik to zaradi dolgoletnih izkušenj počne res vrhunsko, so njegove pice hitro opazili tudi drugi.