Mali vrtičkarji: kaj se nam splača zasaditi, kaj pa je vseeno bolje kupiti

Tilen Praprotnik je arheolog, ki se je pred tremi desetletji začel ukvarjati z vrtičkarstvom. Najprej je ob hiši, tam v okolici Radovljice, obdeloval nekaj deset kvadratnih metrov vrta. A strast do obdelovanja zemlje je rasla in rasla, tako da je danes resen kmetovalec, znan pod imenom Vegerila. Pravi naslov, torej, za vprašanja o tem, kaj naj v teh dneh zasadimo in zasejemo, da bomo imeli tja do pozne jeseni na krožniku kaj zanimivega.

Več na Odprti kuhinji.