Maj Suhadolnik: amatriciana (RECEPT)

Glavno mesto v kuhinji so prepustili mlademu, idej polnemu Maju Suhadolniku. Zdaj 21-letni Ljubljančan iz sestavin, ki jih skrbno izbira, ustvarja pod na videz preprostim motom: »Naj bo enostavno in okusno!«

Kljub rosnim letom ima mladenič precej kuharske kilometrine, saj je med šolanjem delal v različnih ljubljanskih restavracijah, ki v prestolnici krojijo kulinarični vrh. Kaj pa različni tečaji in kuharske šole? »Ne. Zagovarjam to, da se največ naučiš, če te kuhanje zanima. V praksi, torej v kuhinji, se brez dvoma največ naučiš,« je jasen sogovornik, ki svoje kuharske kariere ni načrtoval. »Kar zgodilo se je,« se nasmehne in doda, da je konec 2. letnika gimnazije, ki jo je opravil v Ljubljani, začel delati v tamkajšnjih restavracijah. Ko so pred kratkim v Pinu Alpinu pripravili okusen večer, je Maj Suhadolnik očaral s štirihodnim jedilnikom. Za Okuse je zapisal recept za preprosto, a fenomenalno okusno italijansko klasiko – amatriciano.

Na oljčnem olju prepražimo nasekljano šalotko, zeleno in česen ter dodamo na kocke narezane paradižnike. Pokrijemo in na rahlem ognju kuhamo eno uro. Zmiksamo. Testenine damo kuhat v slan krop. Posušene svinjske ličnice narežemo na enakomerne koščke, damo jih v hladno ponev, pristavimo na štedilnik in prepražimo. Guanciale odstavimo, v ponvi pogrejemo omako. Nato v pogreto omako stresemo kuhane in odcejene testenine ter zraven primešamo guanciale. !Po želji lahko jed naredimo pikantno. Ko postrežemo, povrhu naribamo malce izbranega sira,« svetuje mladi kuhar tedna, o katerem bomo bržčas še veliko(krat) slišali.

Za 4 osebe: 500 g cevastih testenin (rigatoni) 500 g paradižnika 150 g šalotke 50 g stebelne zelene 1 strok česna 200 g sušenih svinjskih ličnic (guanciale) oljčno olje sol

Sommelierka Mira Šemić priporoča suhi sadni rose ali lahkotno rdeče vino, denimo barbero in sangiovese.

Jed amatriciana.

Priprava 1.

Priprava jedi 2.

Priprava jedi 3.

Priprava jedi 4.

Priprava jedi 5.