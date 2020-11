Lovor odišavi jedi na žlico

Hobi spremenila v izziv

Zeliščarica Jožica Bajc Pivec, Kristina Miklavčič iz Razvojne agencije Sora in Kristina Frlic, predavateljica na Biotehniškem centru Naklo FOTO: Špela Ankele

Ima prijeten vonj

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Uporaba listov v kuhinji je vsestranska. FOTO: Eyecon/Getty Images

Aromatizira riž in moko

Zelo je uporaben tudi pri spravilu suhega sadja in gob.

Jedi na žlico nas pogrejejo v hladnih zimskih dneh. Ravno tako prijajo ob vročih poletnih dneh, da nadomestijo izgubljeno tekočino in elektrolite. Na krožniku ne smejo manjkati jeseni, ko je zelenjave v izobilju. Tudi v spomladanskih mesecih se nam priležejo. Torej: jedi na žlico so primerne čez vse leto,« pravi, ki poučuje na Biotehniškem centru Naklo.Srečali smo jo pred kratkim, ko je pod okriljem Razvojne agencije Sora potekal tečaj, na katerem sta si besedo izmenjevali izkušeni sogovornici. Prva je bila predavateljica Kristina Frlic, druga pa zeliščaricaTa se je z zeliščarstvom začela ukvarjati po izgubi službe – takrat je svoj dolgoletni hobi spremenila v poslovno priložnost. »Izhajam iz kmečke družine. Sprva sem zeliščarsko znanje nabirala pri starejših sorodnikih, sosedih in prijateljicah. Zgodaj sem postala učenka. Svoje znanje neprekinjeno nadgrajujem s prebiranjem strokovne literature domačih in tujih zeliščarjev,« se predstavi sogovornica, ki ni samo zeliščarica, ampak je po poklicu tudi kuharica.​Ko je v Škofji Loki tistega dne govorila o zeliščih in začimbah v kulinariki, jih je omenila mnogo: tako bolj znane kot tudi tiste, ki se v jedeh izpod peresa slovenskih gospodinj znajdejo bolj redko.O večnamenskem lovoru je Jožica Bajc Pivec povedala: »Lovor je rastlina Sredozemlja. Pri nas raste v obmorskih krajih. V notranjosti ga moramo pozimi spraviti v topel in svetel prostor. Je zimzelen grm, včasih zraste tudi v drevo. Temno zeleni podolgovati listi imajo prijeten vonj.«​In še: »Iz plodov pridobivajo olje, ki je zmes masla in eteričnih olj. Uporabljajo ga v parfumerijski industriji.«Uporabo lovora, ki verjetno ne manjka v nobeni kuhinjski omarici, pa je beseda izkušene zeliščarice zajela takole: »Posušene liste uporabljamo v kuhinji kot začimbo za jedi iz perutnine, rib in divjačine, pri pripravi juh, omak, fižolovih jedi. Nepogrešljiv je tudi pri konzerviranju zelenjave.«A to še ni vse, kar nam lovor lahko da. Takole še pravi zeliščarica: »Če par posušenih listov damo v posodo z rižem ali v vrečko k moki, bo oboje zelo lepo aromatiziral.«In tudi tu se uporaba vsestranskega lovora še ne konča, pravi Jožica Bajc Pivec: »Zelo uporaben je pri spravilu suhega sadja in gob. Odganja namreč črve in molje.« Zato je v vrečke s posušenimi figami, ki v Sloveniji pripotujejo iz denimo Dalmacije, večkrat zataknjenih nekaj lovorovih lističev, ki različnim malim zajedavcem prav nič ne dišijo.