Losos z zelenjavo (RECEPT)

Za 4 osebe:

4 lososovi zrezki

1 večja čebula

2 večja korenčka

1 majhen brokoli

sol, poper, oljčno olje

2 limoni

šopek svežega peteršilja

Zelenjavo očistimo, korenje narežemo na kolobarje, čebulo na lističe in brokoli na cvetke. Korenje in brokoli na hitro blanširamo. V skodelici zmešamo nekaj žlic olja, sol, poper in sok ene limone. Z marinado natremo zrezke in jih pustimo stati pol ure. V pekač namestimo peki papir in nanj naložimo zrezke, okoli njih pa zelenjavo. Pečemo na temperaturi 200 stopinj približno dvajset minut. Po potrebi solimo in popramo še zelenjavo. Ko je jed pečena, jo pokapljamo s sokom druge limone, z nekaj rezinami pa jo še okrasimo. Preden postrežemo, potresemo s sesekljanim peteršiljem.

Meso lososa je zelo okusno, pripravimo pa ga lahko kot vse druge zrezke oziroma fileje. Spečemo ga v pečici ali ponvi, dušimo v omaki, izjemno je okusen tudi na žaru. Zraven ponudimo solato in priloge, zelenjavno, smetanovo ali katero drugo omako.Lososa običajno kupimo že narezanega, na zrezke s kostjo ali fileje. Ne potrebuje veliko začimb, dovolj je malo soli in morda popra. Pred peko ga je dobro namazati z oljem, da se ne izsuši.