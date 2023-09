Lisičke so zvezde: prijetnega vonja in uporabne za vse vrste jedi

Kako dobro poznate lisičke? Spadajo med nelističarke, kar pomeni, da nimajo lističev, tako kot na primer mušnice, čeprav na prvi pogled deluje tako. Vzemite si čas in si navadno lisičko dobro oglejte. Ugotovili boste, da na zunanji strani nima lističev, ampak žilice.

Lisičke najdemo po vsej Evropi od Skandinavije pa vse do Sredozemlja, so torej mednarodno znane gobe. Rastejo tudi v številnih delih Severne Amerike, odvisno od lokacije. Lisičko (Cantharellus cibarius) je leta 1821 opisal veliki švedski mikolog Elias Magnus Fries in ji dal ime, ki je ostalo do danes. Splošno ime izhaja iz latinske besede cantharus, kar pomeni posodo za pitje, skledo ali kelih. Latinski pridevek cibarius izhaja iz latinskega cibus, kar pomeni hrano ali obroke.

Navadno lisičko najpogosteje zamenjamo z luskato.

Klobuk ima do 12 cm premera, najprej je droben in polkrožen, nato se izboči in spodviha. Pozneje se razpre, rob pa je precej oster in valovit. Pri starejših gobah se sredina udre in goba je videti kot nekakšen lijak. Površina je gladka, belkasta ali oranžno rumena, pri luskati lisički (Cantharellus amethysteus) pa ima vijoličaste luskice. Trosovnica je v obliki žilic ali letvic, ne lističev, kot mislijo nekateri, ki so precej redke. So rumene barve in potekajo po betu navzdol. Proti robu se običajno viličasto razcepijo. Bet je do sedem centimetrov visok, valjaste oblike, poln in trd. Proti dnišču se običajno zoži, je gladek in enake barve kot preostali del gobe.

Raste pod listavci in iglavci, od poletja do pozne jeseni.

Meso je belo, trdo, v notranjosti klobuka rumenkasto. Je prijetnega vonja, po marelicah, okus ni značilen. Goba je pogosta, raste skupinsko pod listavci in iglavci, od poletja do pozne jeseni. Letos je najpogostejša med vsemi drugimi vrstami.

Uporabna je za vse vrste jedi, čeprav okus ni tako izrazit kot pri na primer gobanih. Jaz je ne zamrzujem, saj po mojih izkušnjah zamrznjena ni dobra – izgubi ves okus, ki ga ima sveža, in postane žilava. Zato nabrane lisičke običajno pojemo takoj, na različne načine. Meni je najboljša pražena z jajci, zraven pa skleda solate.

Navadno lisičko najpogosteje zamenjamo z luskato, ki pa ima po površini vijoličaste luskice in tudi ni tako okusna kot navadna. Pa dobro bero lisičk, če imate prostorčke zanje, in dober tek!