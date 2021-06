Limonov tiramisu (RECEPT)

1. Naribamo limonino lupinico in izcedimo sok, tega zmešamo z rumom in 50 g sladkorja.

2. Ločimo rumenjake in beljake, iz slednjih stepemo res čvrst sneg. Stepemo sladko smetano.

3. Z ročnim mešalnikom stepemo maskarpone, preostali sladkor, limonovo marmelado, rumenjaka in limonino lupinico, vmešamo sladko smetano, potem pa z žlico ali spatulo nežno še beljake.

4. Piškote pomočimo v mešanico ruma in limonovega soka ter zlagamo v globljo posodo (približno 25x25 cm). Premažemo s polovico kreme, obložimo s piškoti in čeznje razmažemo kremo, jo pogladimo, prekrijemo s folijo za živila in postavimo v hladilnik za vsaj štiri ure. Razrežemo na kocke in postrežemo, po želji okrasimo z malo naribane limonine lupinice.



2 limoni iz ekološke pridelave

4 žlice belega ruma

100 g sladkorja v prahu

250 g piškotov savoiardi

250 g maskarponeja

5 žlic limonove marmelade

2 veliki jajci

150 ml sladke smetane

Komentarji: