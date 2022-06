Lignji so imenitni v solati, a tudi v družbi preostalih morskih sadežev

Lignji so okusni mehkužci, med morskimi sadeži med najbolj priljubljenimi. Res je, sicer, da jih lahko ljubimo ali ne maramo, le redko kdo je do njih nevtralen, ko jih dobi na krožniku.

Brez ocvrtih ne gre. FOTO: Isabel Moreno/Getty Images

Od lignjev moramo ločiti lignjune, ki so njihovi sorodniki, ločijo pa se po obliki, okusu (poznavalci pravijo, da je ta povprečen, bolj trd kot mehek) in predvsem ceni, saj so približno za pol cenejši. Na videz jih razlikujemo po velikosti, lignjuni so precej manjši, prepoznamo pa jih tudi po značilni roza barvi. Imajo manj mesa kot lignji, če jih pogledamo pozorno, pa bomo videli, da imajo plavut le na zgornjem delu telesa, lignji pa jo imajo vzdolž celotnega. Lignji imajo manjšo glavo. Oboje pripravljamo podobno. V nadaljevanju bomo govorili o lignjih, navedeno pa velja tudi za lignjune.

Lignji so mehkužci iz reda glavonožcev, za katere po nekaterih ocenah velja, da jih je v svetovnih morjih več kot rib. Pri nas je udomačen tudi izraz kalamari, povzet po italijanščini. Pripravimo jih na številne načine, lahko jih pečemo, cvremo ali celo kuhamo. Cele napolnimo z različnimi nadevi, spečemo v pečici, narezane pa ocvremo in dobimo hrustljave prstane. Priprava je zelo preprosta: narezane na kolobarje povaljamo v moki in hitro ocvremo v vročem olju.

Imenitni so v solati, tudi v družbi preostalih morskih sadežev. FOTO: Giulio_dgr/Getty Images

Običajno jih postrežemo s pomfrijem in tatarsko omako ali majonezo, resnici na ljubo tak obrok ni ravno na vrhu lestvice zdrave hrane, zato naj bo na krožniku prej izjema kot pravilo. Veliko bolj zdravi so pečeni v pečici ali na žaru, celo v omaki.

Kupujemo jih v ribarnici ali trgovini, zamrznjene ali sveže. Izbiramo med neočiščenimi in očiščenimi, dobimo celo narezane. Kadar kupujemo sveže, bodimo pozorni na njihov videz: če je meso videti rumenkasto ali rjavkasto, niti ne pomislite, da bi jih kupili. Lignji morajo biti biserno beli, njihove oči črne in bistre. Če kupimo neočiščene, se jih pač naučimo čistiti. Iz telesa, torej vrečke, najprej potegnemo glavo z lovkami in drobovino, potem odstranimo kost.

Nadev pripravimo iz sesekljanih lovk.

Drobovje zavržemo, odstranimo oči in zobe, glava in lovke so užitne. Speremo pod tekočo vodo in lignji so pripravljeni za nadaljnjo uporabo. Zamrznjene odtalimo in uporabimo kot sveže.