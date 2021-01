Ledena trgatev prinesla Antonovo vino

Vinski vitezi

Breznikovi slovijo po gostoljubju, domači in sveži kulinariki ter odličnih vinih.

Da v zimi 2020/21 ne bi ostali brez posebnih trgatev, večino jih je odpihnila korona, so poskrbeliiz Komarnice v občini Cerkvenjak. Družina se ukvarja z vinogradništvom, vinarstvom, gostinstvom in turizmom.Mama, ki je glavna v kuhinji, mož in sin, vinski vitezin bodoči vinski vitez, hčerka, bivša vinska kraljica, ter njen partner, gastronom, sommelier 1. stopnje in eden izmed organizatorjev Vinskih brbončic in Festivala vin osrednjih Slovenskih goric, so minulo nedeljo, na dan, ko goduje domači farni zavetnik, sv. Anton Puščavnik, izvedli prvo Antonovo trgatev.Kot nam je razložila mlada gospodarica Martina, je trgatev potekala v njihovem vinogradu v Komarnici. Družina Breznik se sicer s turizmom in vinogradništvom ukvarja že od leta 1995. Od leta 2006 pa uspešno vodi turistično kmetijo oziroma v današnjem času domače gostišče. Znani so predvsem po gostoljubju, domači in sveži kulinariki ter odličnih vinih. Vsi tisti, ki pri njih še niste bili, pa ne morete in ne smete mimo njihove unikatne vinske kleti, kjer v sredi kraljuje majolika.Da sta jim bili vinogradništvo in vinarstvo položeni v zibko, Breznikova zagotovo ne moreta reči. Gospodar Damijan in gospodarica Zinka sta se stroke o vinogradništvu in vinu priučila. Družina Breznik svoje vinograde obdeluje na treh hektarjih. Pridelujejo vina iz sort chardonnay, traminec, rumeni muškat in laški rizling. Zanje je lani jeseni potekala že 22. trgatev, letos pa se jim je uresničila velika želja.Na kar 700 trtah so pustili grozdje sorte chardonnay, ki so ga z mrežami zaščitili pred ptiči in divjadjo, ki se rada sladka s sladkimi grozdnimi jagodami. In čakali so vse do goda sv. Antona, ko so bile razmere idealne. In to jim je prineslo novo Antonovo vino, hkrati pa so se v Cerkvenjaku zapisali kot vinogradniška družina, ki je imela prvo trgatev v letu 2021.Trgatev se je začela v zgodnjih jutranjih urah, ko so bile temperature dovolj nizke za ledeno trgatev. In kakšno je bilo prvo dejanje? »Prve korake smo po vinogradu naredili z baklami,« razlaga bivša kraljica Martina.Ob skrbnem odvijanju mrež, ki so varovale grozde, so občutili hladne, zamrznjene grozdne jagode, na katerih je bila vidna žlahtna gniloba, ki je pri vinih posebne kakovosti potrebna oziroma nujna. Izjemno pomembno je tudi to, da sta pot in čas od vinograda pa vse do preše čim krajša.»To so razmere, da ledeno vino oziroma preostala vina posebnih kakovosti uspejo. Prav zaradi zahtevnih razmer so unikatna, posebna in izjemno redka, predvsem na našem delu Štajerske. Kakšna pa bo končna definicija posebne kakovosti, bomo videli po vseh potrebnih analizah,« pravi Martina, njen oče Damijan pa dodaja: »To je za nas izjemno uspešen dan z naklonjenim vremenom, kljub vsemu pa z grenkim občutkom, ker tega nismo mogli deliti z vsemi, s katerimi bi si želeli. Poleg nas domačih sta bila le še dva vinska viteza,in.«Breznikovo Antonovo vino bo sicer mogoče poskusiti naslednje leto, družina upa, da ga bodo lahko predstavili ob Antonovi nedelji 2022, brez kakšnih potrebnih omejitev in ukrepov.