Lea Grom: »Ko ljudje vidijo fotografijo torte, takoj vedo, da je moja«

Ni bilo tako, da bi Lea Grom že od nekdaj vedela, da bo slaščičarka. Je pa bila odločena, da bo počela nekaj svojega, nekaj, kar jo osrečuje in ji »sladka življenje«. Ko se je že kot 20-letna študentka poskusila v organizaciji porok, so jo začarale prelepe in slastne stvaritve – poročne torte. In jo zvabile na samostojno pot.

Stories by Lea se danes imenuje zgodba 26-letne Vrhničanke, vsaka njena torta pa predstavlja zgodbo zase. Inovativna in ambiciozna pa jih je že hitro zapisala tudi v knjigo Moderne torte in sladice, ki je postal priljubljeni priročnik navdušencev nad peko. V njej je skušala odgovoriti na vsa vprašanja, ki so se ji porajala ob začetku njene poti. Ljudje so jo odlično sprejeli in to ime za svoj največji dosežek. Poleg božanskega čokoladnega kornetka, ki se mu, četudi jih je doslej izdelala že na tisoče, še danes ne more upreti. Preberite si intervju z Leo TUKAJ!