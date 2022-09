Lahko so pekoče, kisle ali sladke (FOTO)

Priprava zelenjavnih omak za ozimnico ima več koristi. Prvič, porabimo presežke z vrta, drugič, zagotovimo si domačo hrano tudi za čas, ko ne bo sveže zelenjave, in tretjič, pripravljene omake močno skrajšajo pripravo kosila.

Paradižnik, paprika in jajčevci so dobra osnova. FOTO: Dmitriy83, Getty Images

Večina zelenjavnih omak, ki jih kuhamo poleti na zalogo, temelji na paradižniku, ki lahko prevladuje, lahko pa se v njih pojavi v družbi drugih vrst zelenjave, pogosto ji dodajamo sadje. Zelenjavne so lahko zelo goste, kremaste, lahko pa so v njih večji ali manjši koščki, lahko so blage, nežnega okusa ali pekoče, kislo sladke in še kaj vmes. Ponudimo jih k mesu, testeninam, rižu, krompirju, k zelenjavnim jedem, ribam, siru.

Preprosta priprava

Omake, ki jih hranimo za ozimnico, spadajo v kategorijo jedi pogrej in pojej. FOTO: Drong, Getty Images

Njihova priprava je zelo preprosta, ker pa jih bomo najverjetneje kuhali v večjih količinah, bodo zahtevale precej časa, predvsem na račun priprave, to je sekljanja zelenjave. Za osnovo najbolj preproste potrebujemo čebulo, česen, zelišča in paradižnik, ostalo pa, kar imamo na voljo in kar ustreza našemu okusu. Če dodamo še papriko, dobimo sataraš, izjemno pa se v to osnovo podajo jajčevci, ki prispevajo nekoliko pikanten okus. Omake bodo kar se da sočne, če vanje naribamo bučke, lahko jih dodamo tudi narezane na koščke. Praviloma jih pripravljamo brez dodane vode, na večje ali manjše kose narezano zelenjavo najprej dušimo na malo olja in potem kuhamo v lastnem soku. Za naš okus nekoliko nevsakdanje so čatni omake, ki so pripravljene iz sadja in zelenjave, kisa, sladkorja in začimb, sestavine pa so narezane na večje ali manjše koščke. Zelenjavo v čatniju pogosto kombiniramo s sadjem.

Če so dovolj goste, lahko vanje pomakamo grisine.

Spravimo jih v sterilizirane steklene kozarce, jih dobro zapremo in hranimo v temnem in hladnem prostoru kot ostalo ozimnico. Uporabimo primerno velike kozarec, da bomo vsebino odprtih porabili v največ nekaj dneh. Omake bomo uporabili kot prilogo naštetim jedem, na primer kot polivko za špagete, lahko pa z njimi obogatimo različne jedi, juhe, enolončnice, obare in podobno, lahko so osnova za nadevano zelenjavo. Na zelenjavni omaki pripravimo umešana jajca ali sveže gobe. Nekatere omake so okusne tudi hladne, če so dovolj goste, pa jih lahko namažemo na kruh ali vanje pomakamo grisine.